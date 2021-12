Mahindra Manulife Balanced Advantage Yojana NFO ouvre ses portes aujourd’hui – Vérifiez les détails

Le fonds aura la flexibilité d’investir un mélange d’actions et de dette à travers les cycles de marché.

Mahindra Manulife Investment Management a lancé Mahindra Manulife Balanced Advantage Yojana, un fonds de répartition d’actifs dynamique à capital variable. Le programme convient aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital tout en générant des revenus à moyen et long terme en investissant dans un portefeuille géré de manière dynamique d’actions et d’instruments liés aux actions et d’instruments de dette et du marché monétaire. Le fonds visera à optimiser le potentiel des capitaux propres et de la dette à court et moyen terme.

L’offre de nouveau fonds s’ouvre le 9 décembre 2021 et se termine le 23 décembre 2021. Le programme rouvrira pour la vente et le rachat continus à partir du 3 janvier 2021. Mahindra Manulife Balanced Advantage Yojana aura un investissement maximal de 100 % en actions et en actions liées instruments ou titres de créance et du marché monétaire.

Mahindra Manulife Balanced Advantage Yojana vise à suivre la répartition dynamique de l’actif en utilisant l’approche multivariée. L’approche multivariée est une approche d’investissement qui associe évaluation qualitative et quantitative d’indicateurs macro-économiques, de marché et techniques, valorisations, perspectives de croissance, taux d’intérêt, liquidité, etc.

Le fonds aura la flexibilité d’investir un mélange d’actions et de dette à travers les cycles de marché. Le fonds optimisera le potentiel des capitaux propres et de la dette à court et moyen terme. Pour les investissements en actions, la construction du portefeuille doit être basée sur une approche descendante et une sélection de titres ascendante.

Le fonds vise à construire le portefeuille d’actions en utilisant le cadre d’investissement GCMV. Le GCMV est un cadre d’investissement interne utilisé pour déterminer la juste évaluation des actions, ce qui aide en outre à estimer les écarts de valorisation (juste évaluation par rapport au prix du marché), le cas échéant. Les opportunités sont identifiées sur la base de l’identification de catalyseurs qui aident à combler les écarts de valorisation en réévaluant l’action.

Pour les investissements en dette, le fonds investira dans des titres liquides, de dette et du marché monétaire en équilibrant la maturité et le profil de crédit, tout en suivant une stratégie de duration qui cherche à optimiser les rendements.

Ashutosh Bishnoi, MD et chef de la direction, Mahindra Manulife Investment Management Private Limited, a déclaré : « Les marchés boursiers ont connu des accès de volatilité ces derniers temps en raison de divers facteurs macroéconomiques. Les fonds d’avantage équilibré peuvent aider les investisseurs à atténuer la volatilité des marchés. Mahindra Manulife Balanced Advantage Yojana vise à offrir un rendement ajusté en fonction du risque aux investisseurs à long terme. et conviennent aux investisseurs de détail car ils n’ont pas à surveiller en permanence leur allocation d’actifs, car le gestionnaire de fonds le fait de manière dynamique et maintient la bonne composition d’actifs dans toutes les conditions de marché.

Le fonds convient aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital tout en générant des revenus à moyen et à long terme et aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille géré de manière dynamique d’actions et d’instruments liés aux actions et d’instruments de dette et du marché monétaire.

