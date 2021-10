Mahindra nomme Manoj Bajpayee comme nouvel ambassadeur de la marque pour la sortie de la suite d’applications mobiles Krish-e

Les applications seront proposées à la fois par les tracteurs Mahindra et Swaraj et sont disponibles gratuitement sur la plate-forme Google Android

La nouvelle entreprise Farming as a Service (FaaS) de Mahindra, Krish-e, a lancé son premier film commercial vidéo numérique (DVC) axé sur les avantages uniques de l’application Krish-e, mettant en vedette Manoj Bajpayee qui est l’ambassadeur de la marque de l’application. Le DVC met en évidence les défis auxquels un agriculteur est confronté lors de la planification et de l’exécution de ses opérations agricoles et se concentre sur les avantages uniques de l’application Krish-e en apportant des conseils d’experts et les meilleures pratiques agricoles à travers différentes cultures et régions dans plusieurs langues à l’aide d’audio et contenu vidéo.

Avec l’accent mis par Krish-e sur l’amélioration des résultats agricoles, la sortie de l’application aujourd’hui est à tous égards un engagement envers l’objectif plus large de Mahindra de transformer l’agriculture, a déclaré Hemant Sikka, président du secteur des équipements agricoles, Mahindra & Mahindra Ltd. « En mettant la puissance de l’agronomie et de l’agriculture basée sur les données entre les mains des agriculteurs, nous aidons les agriculteurs à améliorer leur revenu par acre. Nous sommes impatients d’avoir Manoj Bajpayee à bord, un acteur avec un attrait énorme compte tenu de ses racines familiales dans l’agriculture. Bajpayee offre un superbe équilibre entre authenticité, audace et humilité, des qualités qui correspondent parfaitement aux valeurs de notre marque. Avec lui à bord, nous sommes confiants de renforcer davantage la marque Krish-e », a-t-il ajouté.

Lancé en 2020, Krish-e est une nouvelle entreprise verticale de Mahindra qui fournit des services axés sur la technologie, qui sont progressifs, abordables et accessibles aux agriculteurs. Avec une présence omnicanale, Krish-e vise à augmenter les revenus agricoles grâce à des services physiques et numériques tout au long du cycle de culture. Grâce au nouveau DVC, Krish-e mettra en évidence les défis auxquels un agriculteur est confronté lors de la planification et de l’exécution de ses opérations agricoles et comment les nouvelles applications Krish-e aident les agriculteurs en apportant des conseils d’experts et les meilleures pratiques agricoles.

