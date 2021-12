Mahindra Treo EV lancé dans le Maharashtra avec une autonomie de 130 km

Le trois-roues électrique Mahindra Treo a été lancé dans le Maharashtra pour 2,09 lakh, ex-salle d’exposition. Mahindra a vendu plus de 13 000 unités de Treo en Inde depuis son lancement, et le trois-roues offre une autonomie de 130 km avec une charge complète.

Mahindra Electric a lancé le trois-roues électrique Treo dans le Maharashtra, au prix de 2,09 yens lakh, après les subventions post-FAME-II, de l’État et des lève-tôt, ex-salle d’exposition. Le Mahindra Treo a vendu plus de 13 000 unités depuis son lancement en Inde et détient une part de marché de 67 % en Inde, dans son segment.

Mahindra affirme que le Treo peut aider les propriétaires à économiser 2 000 000 en cinq ans, tandis que l’entretien coûte 50 paise/km. Le Mahindra Treo est doté d’une batterie de 8 kW, classée IP65, ce qui le rend étanche à la poussière et à l’eau. La batterie lithium-ion produit 42 Nm de couple, permettant au Treo de grimper des inclinaisons jusqu’à 12,7 degrés. Le Treo peut également être chargé avec une prise 16 A à l’aide du chargeur portable embarqué.

En outre, le Treo est disponible avec un programme de mise de fonds bas de 41 500,00 de Mahindra Finance et un programme de taux d’intérêt bas de 10,8 % de la State Bank of India. Un client peut également profiter du bonus d’échange de 7 500,00 sur le Mahindra Treo.

Suman Mishra, PDG de Mahindra Electric Mobility Limited, a déclaré : « Le Maharashtra, avec sa politique favorable aux véhicules électriques, a déjà pris les devants en matière de mobilité électrique. Avec le lancement de Mahindra Treo aujourd’hui, je suis certain que nous contribuerons à transformer le trajet du dernier kilomètre du Maharashtra en trajet sans bruit et sans pollution.

