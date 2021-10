Mahomes et les Chiefs rebondissent pour battre Washington 31-13

Patrick Mahomes a lancé pour 397 verges et a conçu trois touchés en deuxième mi-temps pour compenser une paire d’interceptions, menant les Chiefs de Kansas City à une victoire de 31-13 à Washington dimanche qui les a ramenés à .500.

Après avoir lancé deux choix avant la mi-temps, Mahomes a rejoint Tyreek Hill sur une passe de touché de 2 verges à la fin du troisième quart. Il a mis le match hors de portée avec un 24 verges à Demarcus Robinson avec 3:14 à jouer en quatrième période. Entre-temps, le nouveau porteur de ballon partant Darrel Williams s’est précipité pour son deuxième touché du match pour aider Kansas City (3-3) à éviter ce qui aurait été une défaite embarrassante.

La défense a également finalement joué son rôle, tenant un adversaire sous 29 points pour la première fois cette saison, forçant un échappé et éliminant Taylor Heinicke pour sceller la victoire. Washington (2-4) a terminé avec 276 verges et son plus bas total de points de la saison.

Les Chiefs ont flirté avec le désastre pendant une grande partie de la première mi-temps, retournant le ballon trois fois: un ballon qui a rebondi sur les mains de Hill, un échappé du receveur Mecole Hardman et un soulèvement inexplicable de Mahomes. Kansas City a maintenant commis les pires 14 revirements de la NFL cette saison.

Contrairement aux pertes contre les Ravens, les Chargers et les Bills, l’offensive a compensé les cadeaux. Les Chiefs avaient des touchés de 95, 68, 45 et 96 verges.

Mahomes a terminé 32 sur 47 et s’est précipité sur 31 verges en cours de route.

MICRO CHAUD RIVERA

L’entraîneur de Washington Ron Rivera a été surpris par un micro brûlant se plaignant aux officiels dans les dernières minutes du match. On pouvait entendre Rivera mentionner la ligne offensive et utiliser un juron pour dire qu’il s’en fichait.

PROBLÈME DE PÉNALITÉ

La défense de Washington qui a forcé trois revirements en première mi-temps a donné des points à Kansas City en raison de mauvaises pénalités plus tard.

Le porteur de passes Montez Sweat a été signalé hors-jeu avec les Chiefs dans la zone rouge pour annuler un troisième arrêt sur le trajet qui s’est terminé avec les Mahomes à Hill TD. Le secondeur Khaleke Hudson a écopé d’un penalty dans la zone des buts pour donner le deuxième but à Williams.

NUMÉRO DE TAYLOR À LA RETRAITE

Washington a retiré le numéro 21 de la sécurité Sean Taylor à la mi-temps après que l’équipe a été critiquée par les anciens et les fans pour ne pas avoir annoncé l’hommage avant jeudi. Des membres de la famille de Taylor ont pris part à une cérémonie d’avant-match donnant son nom à une route menant au stade et ont entouré un maillot bordeaux encadré sur le terrain lorsque son numéro a été retiré.

Le président de l’équipe, Jason Wright, a présenté des excuses publiques pour avoir gâché la situation et ne pas avoir averti suffisamment ceux qui souhaitaient assister à l’hommage à Taylor, une figure bien-aimée de l’histoire de la franchise qui a été assassinée en 2007 dans sa maison de Floride lors d’une tentative de cambriolage ratée.

Les fans, dont beaucoup portaient des maillots Taylor tenant des serviettes « 21 », ont scandé son nom alors que les festivités touchaient à leur fin.

BLESSURES

Chiefs: TE Jody Fortson a été éliminé au troisième quart avec une blessure au tendon d’Achille. … Le LB Anthony Hitchens s’est blessé au coude droit sur un coup sûr en deuxième période qui a été signalé pour rugosité inutile. … LG Joe Thuney a joué un deuxième match consécutif avec une main droite cassée.

Washington : le RB Antonio Gibson est parti après avoir aggravé une blessure au tibia avec laquelle il jouait, mais est revenu après une brève absence. … WR Curtis Samuel (aine), WR Cam Sims (ischio-jambiers), RG Brandon Scherff (genou) et RT Sam Cosmi (cheville) étaient inactifs.

SUIVANT

Chiefs: visitez les Titans du Tennessee dimanche prochain.

Washington : visitez Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay dimanche prochain.