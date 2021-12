Mahrez évoque des statistiques folles mais Walker rouge fait mal à City lors de la défaite de Leipzig

Manchester City a mis fin à sa campagne du groupe A de la Ligue des champions avec une défaite 2-1 décevante contre le RB Leipzig – bien que le gros sujet de discussion ait été un carton rouge inutile et tardif pour Kyle Walker.

Dans ce qui semblait être un groupe difficile dès le départ, City a fait un travail léger sur la qualification. En effet, ils ont obtenu la première place devant le PSG après la cinquième journée. En tant que tels, ils se sont rendus dans une Red Bull Arena vide – joué à huis clos en raison de la flambée des taux de Covid en Allemagne – sachant que la première place était déjà dans le sac.

Néanmoins, Pep Guardiola a toujours pu nommer une équipe forte alors qu’il cherchait à terminer la campagne du groupe sur un bon pied.

Dans des conditions étranges et quelque peu sans âme, c’est City qui a bien commencé et a fait les premiers pas.

Cependant, le premier arrêt significatif a été réalisé par le gardien de City Zack Steffen, qui a brusquement repoussé un effort instinctif de Dominik Szoboszlai.

City a ensuite creusé quelques grandes ouvertures avec l’effort de Kevin De Bruyne volant au loin et Jack Grealish perçant une coupe au-dessus de la barre.

Et ils ont été obligés de payer pour cela lorsque les hôtes ont pris l’avantage après 24 minutes. Le but est venu du vif Szoboszlai, qui a sprinté sur le ballon de Konrad Laimer, a contourné Steffen et s’est inscrit dans le filet vide.

Avec le flux et le reflux du jeu, un joli coup de Leipzig a ensuite ouvert City. Une fois de plus, Szoboszlai était l’homme du danger, dirigeant le ballon vers le but pour Andre Silva, dont la tête à bout portant a été sauvée instinctivement par Steffen.

City était alors proche d’un égaliseur lorsque Phil Foden a trouvé de l’espace sur la gauche et son drive a vu Peter Gulacsi mettre le doigt dessus pour le pousser sur le poteau.

Gulacsi a ensuite survolé son but pour repousser un coup franc de 25 mètres de De Bruyne.

Sterling donne un nouvel élan à City

Guardiola a amené Raheem Sterling à la pause et le changement a semblé donner une nouvelle énergie à City.

En effet, Jack Grealish s’est retrouvé dans des positions décentes à gauche à quelques reprises. Cependant, l’homme de 100 millions de livres sterling n’a pas pu choisir un homme ou tirer au but.

Cependant, avec un rythme de jeu adapté à Leipzig, ce sont les Allemands qui ont porté le score à 2-0 après 71 minutes à la suite d’une pause intelligente.

Avec Emil Forsberg dans des hectares d’espace, il a cadré le ballon pour que Silva décoche un tir bas dans le filet qui n’a donné aucune chance à Steffen.

City a continué d’aller de l’avant et a vu les demandes de pénalité s’écarter lorsque Sterling a été rassemblé dans la région.

Cependant, City a trouvé un moyen de revenir dans le match lorsque Riyad Mahrez (76 ans) a ramené une balle rebondissante. Le but a été façonné par un excellent centre d’Inswing d’Oleksandr Zinchenko.

C’était le neuvième but de l’Algérien lors de ses 10 dernières apparitions en Ligue des champions – un retour très impressionnant.

City a poussé pour un égaliseur avec Grealish voyant un tir dévié large.

Inutile Kyle Walker rouge

Cependant, leur cause n’a pas été aidée quand Kyle Walker a reçu un carton rouge pour avoir inutilement expulsé Silva.

Après la bagarre, l’arbitre a ensuite envoyé l’arrière latéral pour un bain précoce.

Cela signifie que Walker sera absent lors du match aller de leur match à élimination directe l’année prochaine – un fait qui exaspèrera Guardiola.

Au fur et à mesure, la victoire permet à Leipzig de terminer troisième avec sept points et de se qualifier pour la Ligue Europa.

