06/04/2021

Le 06/05/2021 à 06:30 CEST

Le français Nicolas Mahut Oui Pierre Hugues Herbert, le numéro 6 de l’ATP et le numéro 20 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en remportant les seizièmes de finale de Roland-Garros par 6-3, 3-6 et 7-5 en deux heures et vingt minutes au joueur de tennis israélien Jonathan Erlich, numéro 67 de l’ATP et joueur de tennis sud-africain Lloyd Harris. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en huitièmes de finale à Roland-Garros.

La paire perdante a réussi à briser le service une fois, tandis que les gagnants l’ont fait deux fois. De même, Mahut et Herbert ont eu 64% de premier service et ont commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 69% des points de service, tandis que leurs rivaux avaient 70% de premier service et 2 doubles fautes, réussissant à gagner 65% des points à servir.

Lors des huitièmes de finale, Mahut et Herbert affronteront les joueurs néerlandais Robin Haase Oui Jan-Lennard Struff.

Dans le tournoi Paris (Open de France Double Masc.) 64 couples y participent. De même, elle est célébrée du 30 mai au 12 juin sur terre battue extérieure.