Mai a enregistré un record de CO2 dans l’atmosphère terrestre

23/06/2021 à 13:33 CEST

La concentration de CO2 dans l’atmosphère continue d’augmenter, atteignant un nouveau record historique en mai. Malgré la baisse de l’activité économique liée à la pandémie, la concentration de carbone a continué d’augmenter car les émissions produites s’ajoutent aux précédentes accumulées au fil des décennies. Le CO2 est un gaz à vie longue et continue de chauffer l’atmosphère pendant une centaine d’années. Les diminutions annuelles ne modifient pas l’augmentation globale.

El programa de medición de gases de efecto invernadero del Observatorio Atmosférico de Izaña (IZO), perteneciente a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), acaba de hacer público que el pasado mayo ha vuelto a registrar un nuevo máximo histórico de concentración de CO2, avec 419,7 ppm (parties par million). Un chiffre similaire aux 419,1 ppm enregistrés par l’observatoire du Mauna Loa (Hawaï), la station possédant la plus longue série de CO2 au monde.

L’Observatoire d’Izaña (Tenerife) fait partie d’un réseau mondial de stations qui surveille l’évolution des concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre, parmi de nombreux autres paramètres.

Les données recueillies par l’observatoire d’Izaña confirment que la concentration de dioxyde de carbone (CO2) continue d’augmenter et n’a pas été ralentie par la baisse des émissions de CO2 due à l’arrêt partiel d’activité et à la diminution du transport de marchandises et de voyageurs dans le monde. que la pandémie a causé.

Des études menées par le Système intégré d’observation du carbone (ICOS), la Base de données sur les émissions pour la recherche sur l’atmosphère mondiale (EDGAR) et estiment la réduction d’environ 7 % des émissions de CO2 dans le monde grâce à une utilisation moindre de combustibles fossiles en 2020, par rapport à 2019.

Avant le déclenchement de la pandémie, d’autres réductions des émissions annuelles de CO2 avaient déjà été enregistrées, comme celle causée par la crise économique mondiale de 2008, avec une diminution en pourcentage similaire à celle enregistrée en 2020.

En général, les années où la croissance économique a été ralentie par une crise, il y a un ralentissement du taux d’émissions de CO2 dans l’atmosphère. Cependant, la concentration moyenne annuelle de COdeux.

Mais la concentration de CO2 dans l’atmosphère ne dépend pas des émissions annuelles, mais des émissions totales qui se sont accumulées jusqu’à ce moment dans l’atmosphère.

Le CO2 est un gaz à vie longue et on estime que continue de réchauffer l’atmosphère (forçage radiatif positif) depuis plus de 100 ans. Par conséquent, une diminution ponctuelle des émissions annuelles mondiales de CO2 n’est significative que par rapport à l’année précédente, mais elle n’est pas pertinente lors de l’analyse des émissions annuelles accumulées dans l’atmosphère au niveau mondial.

Un résultat frappant et inquiétant est que l’augmentation annuelle de CO2 (ppm/an) entre deux sommets annuels consécutifs n’est pas constante, mais plutôt que la différence de CO2 d’une année sur l’autre augmente au fil des années.

le augmentation annuelle moyenne du CO2 au cours des dernières années dans le monde, comme cela est également collecté par le Mauna Loa Hawaiian Observatory.

Période

Étudié

Observatoire d’Izaña (ppm / an)

Observatoire Mauna Loa d’Hawaï (ppm / an) 1984-2021 +1,95 +1,93 1990-2021 +2,00 +1,97 2000-2021 +2,19 +2,18 2010-2021 +2,44 +2,40 2015-2021 +2,54 +2,45

