Mai est sur le point d’être l’un des pires mois de Bitcoin, les taureaux et les ours se battent pour la domination

La peur est toujours très vive sur le marché, mais l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin montre une condition de survente. L’industrie de la cryptographie a besoin de voir “d’importants afflux d’investisseurs” pour sortir plus haut et entrer dans le mode haussier.

L’un des mois les plus sanglants de l’histoire de Bitcoin touche maintenant à sa fin. Après avoir connu un T1 2021 et un T4 2020 spectaculaires, la principale crypto-monnaie est en marche pour un trimestre rouge.

Avril n’a enregistré qu’une perte de 1,7% après avoir atteint un hatrick de mois verts en 2021 et un total de six mois verts consécutifs. Maintenant, mai se dirige vers son pire mois.

Au cours des cinq dernières années, avant mai 2021, novembre 2018 pendant le marché baissier a marqué le pire mois avec des pertes de 36%. En mars 2020, le prix du bitcoin est tombé à 3 800 $ et n’a enregistré qu’une baisse de 25%, même janvier 2018 et mars 2018 ont enregistré des pertes plus importantes à 27% et 32%, respectivement.

Ce mois-ci, le prix du Bitcoin est passé d’environ 56 800 $ à 30 000 $ sur Coinbase et à près de 28 000 $ sur d’autres échanges cryptographiques. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 37 000 $, ce qui représente une perte de 35% au cours du mois en ce moment.

À -40% Bitcoin se dirige vers son pire mois jamais enregistré… pic.twitter.com/QVs12iMJmE – Richard Galvin (@richwgalvin) 31 mai 2021

Il faut voir si mai 2021 finira par être le pire, car la seconde moitié de 2011 a également été brutale avec des mois de baisse enregistrant des pertes de 38,92 %, 37,46 % et 36,26 %. De plus, décembre 2013 a enregistré une baisse de 34,6%.

Et autant de pertes au cours du mois, l’indice Crypto Fear & Greed est tombé à des niveaux jamais vus en mars 2020.

La première moitié du mois a montré la cupidité du marché, l’indice ayant une lecture de 73 seulement pour chuter à 10 dans la seconde moitié du mois. Aujourd’hui, nous voyons un certain soulagement avec une lecture de 18.

Cependant, sur le marché sud-coréen de la cryptographie, le sentiment reste d’épuisement, a noté DooWanNa, co-fondateur de StableNode. Il ajouta,

« Beaucoup moins de discussions sur les alt, en particulier les alt coréens, maintenant. Beaucoup se concentrent sur le mouvement BTC car beaucoup savent que si BTC pique du nez, ils sont tous vissés de toute façon. Les détenteurs d’ADA et d’ETH sont toujours optimistes. Mais pour les détenteurs de DOGE, XRP, ETC ? Pas si optimiste. »

Mais cette peur sur le marché signifie que nous pourrions bientôt voir le marché changer de direction. L’économiste et commerçant Alex Kruger a déclaré:

«Lorsque l’indice Crypto Fear & Greed atteint ce bas, une forte reprise s’ensuit souvent. L’indice est maintenant aussi bas qu’au lendemain du jeudi noir en 2020. »

De plus, l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin est récemment tombé à 23 et se situe actuellement autour de 38. Lorsque le RSI est inférieur à 30 %, un actif est généralement considéré comme survendu et suracheté au-dessus de 70 %.

Indice relatif de houblon pic.twitter.com/MvZy1acFip – Alex Krüger (@krugermacro) 30 mai 2021

Selon Kruger, le fait que Bitcoin ait eu son retracement de 54% combiné à un environnement macro favorable signifiant une liquidité suffisante – les taux d’intérêt sont toujours pratiquement nuls et l’impression de l’argent ne s’arrête pas – l’adoption croissante et les soldes de pièces stables record soutiennent le cas haussier des crypto-monnaies.

Mais en même temps, les facteurs baissiers ne manquent pas non plus. Le premier étant que la Chine n’a pas fini de sévir contre la crypto. Cependant, la position ferme de la Chine contre Bitcoin malgré le fait que le gouverneur de la banque centrale l’ait qualifié d’« actif d’investissement » le mois dernier est survenue juste avant le 100e anniversaire politiquement sensible du Parti communiste au pouvoir le 1er juillet.

En outre, le taux de change entre le yuan chinois et le stablecoin Tether, l’un des indicateurs clés du sentiment local, a chuté de 4,4% après l’avertissement du gouvernement, mais a depuis récupéré plus de la moitié de la perte, selon la plate-forme de données Feixiaohao.

En outre, la demande des entreprises réduite en raison de l’ESG, la réduction de la demande institutionnelle, les fonds ayant acheté le sommet, les négociations de réduction aggravant l’environnement macroéconomique, la demande à effet de levier à court terme anéantie, les prix du gaz sur Ethereum étant très bon marché suggérant que le commerce de détail est mort, et les nouvelles réglementations américaines ajoutent aux inquiétudes baissières. Kruger a noté,

«Pour que l’affaire Bull sorte victorieuse, l’industrie de la cryptographie a besoin de voir de gros afflux d’investisseurs (ce à quoi je m’attends). Cette semaine à venir est cruciale. »

