Mai était un défi pour Ethereum, mais a prouvé un point crucial

Le carnage de la crypto a dépassé le marché des actifs numériques au mois de mai, de nombreux détenteurs de crypto-monnaie perdant une valeur importante de leur compte. Parmi les dommages collatéraux figuraient Ethereum (CCC :ETH-USD); cette devise n’était pas nécessairement le centre d’attention, mais les investisseurs d’Ethereum ont néanmoins eu du mal.

Plus important dans les gros titres financiers (comme d’habitude) était le vaisseau-mère des crypto-monnaies, Bitcoin (CCC :BTC-USD), qui a attiré la part du lion de l’attention des médias.

Et je concède, l’action des prix de Bitcoin était remarquable en mai. Néanmoins, je pense qu’il vaut la peine pour les investisseurs de prêter attention à plus d’un actif dans le crypto-verse.

Lorsque nous explorons les données essentielles, nous pourrions découvrir que la crypto-monnaie la plus populaire au monde n’est pas toujours la plus résistante.

Analyser le prix de l’Ethereum

Vous avez peut-être vu le titre: “Bitcoin se dirige vers son mois de valeur depuis 2011.”

Ou, peut-être l’avez-vous vu mentionné sur les réseaux sociaux, ou même dans les journaux télévisés grand public. La crypto s’est effondrée en mai ; les fortunes numériques se sont évaporées en un instant.

J’aime une bonne histoire de battage médiatique autant que n’importe qui, mais maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Était-ce vraiment un effondrement cryptographique généralisé?

Comparons:

Bitcoin : 57 858 $ le 1er mai ; 36 791 $ le 31 mai (en baisse de 36,4%) Ethereum: 2 949 $ le 1er mai; 2 602 $ au 31 mai (en baisse de 11,8 %)

J’ai fait un peu d’arrondi là-bas, mais vous voyez l’idée. Les détenteurs de Bitcoin ont été absolument martelés, tandis que les taureaux Ethereum étaient relativement résistants en mai.

En outre, l’ETH connaît toujours une excellente année 2021 jusqu’à présent. Après tout, son prix n’était que de 731 $ le 1er janvier.

De plus, les propriétaires d’Ethereum ont connu des moments amusants en mai, car le prix a atteint un sommet de 52 semaines à 4 362,35 $ au cours du mois.

Et avec cela, le niveau de 4 000 $ restera probablement une zone de bataille pendant un certain temps. J’imagine que les taureaux l’emporteront, tôt ou tard.

Ethereum: utilité supérieure

Un débat constant parmi les passionnés de crypto-monnaie concerne les avantages et les inconvénients relatifs de Bitcoin par rapport à Ethereum.

Parfois, les gens compareront Bitcoin à l’or (plus populaire et cher) et Ethereum à l’argent (moins populaire et cher, mais plus utilitaire).

Partenaires Guggenheim Le co-fondateur et ancien dirigeant d’Investment Todd Morley a semblé insister sur ce point lorsqu’il a affirmé que “Ethereum, pour moi, a une utilité beaucoup plus élevée” que Bitcoin “via des contrats intelligents”.

Les analystes de Goldman Sachs ont également souligné qu’Ethereum était potentiellement l’actif cryptographique le plus utile, au moins à un égard.

“Compte tenu de l’importance des utilisations réelles dans la détermination de la réserve de valeur, l’éther a de fortes chances de dépasser le bitcoin en tant que réserve de valeur dominante”, ont estimé les analystes de Goldman.

J’ai également tendance à considérer Ethereum comme exceptionnellement utile – surtout maintenant que les jetons non fongibles (NFT), qui sont largement émis sur la blockchain d’Ethereum, sont particulièrement populaires.

Nain le géant

Morley ne s’est pas arrêté là, cependant. Il a également observé que “les développeurs d’applications d’Ethereum ont augmenté de 20 fois au cours des six dernières années consécutives” et a même conclu que “c’est là que l’action est”.

Pour sa part, l’investisseur milliardaire Mark Cuban a été typiquement franc dans son point de vue sur le débat Bitcoin contre Ethereum.

“Je pense que les applications tirant parti des contrats intelligents et des extensions sur Ethereum éclipseront le bitcoin”, a récemment déclaré Cuban.

Il pourrait être difficile d’imaginer Bitcoin, le géant de la crypto-sphère, devenir éclipsé. Pourtant, la défense par Cuba de sa déclaration audacieuse mérite d’être considérée.

“Bitcoin, en ce moment, a évolué pour être principalement une valeur de magasin, et il est très difficile de l’utiliser pour autre chose … Vous devez vraiment travailler beaucoup plus dur sur bitcoin que sur Ethereum”, a expliqué Cuban.

Ethereum : le résultat final

En fin de compte, nous n’avons pas à opposer une crypto-monnaie à une autre (même si, certes, c’est un exercice mental amusant).

Ethereum n’est ni meilleur ni pire que n’importe quel autre crypto. C’est juste différent – ​​même si au mois de mai, je dois dire, il s’est avéré particulièrement résistant.

