“Mai perdrem les nostres arrels”. Campagne de renouvellement des abonnements 21/22 Valencia Basket

16/07/2021 à 14:17 CEST

Sport.es

Après un saison difficile dans lequel il n’a pas été possible de profiter du basket comme nous le souhaiterions tous, il est temps de réactiver notre sport. Valencia Basket lance « Mai perdrem les nostres arrels & rdquor;, une nouvelle campagne de renouvellement des abonnements pour retrouver notre tradition la plus importante : celle de profiter de nos équipements à La Fonteta, votre résidence secondaire. Dans une saison où les couleurs de L’Albufera, et avec elles les racines de notre terre, brilleront dans toute l’Europe, il est temps de retrouver également ce sentiment de taronja qui nous caractérise, et qui ne peut être séparé de ce que signifie profiter .vivez le basket.

Après avoir parié sur un PLAN TOTAL grâce auquel le montant maximum possible de leur pass a été restitué aux abonnés car la saison n’a pas pu être terminée il y a deux ans, et le maintien du statut d’abonné de tous sans pass de charge la saison dernière, le Club lance maintenant votre abonnement global, qui comprendra à nouveau tous les matchs du Valencia Basket à domicile à la Fuente de San Luís. Tous ceux que la première équipe masculine et la première équipe féminine concourent à La Fonteta dans les compétitions nationales de la Liga Endesa et de la Liga Femenina Endesa, et les compétitions internationales en Eurocup et la compétition européenne que se disputent les filles, qui affronteront la précédente Euroligue féminine pour essayer faites-en votre défi, en plus du jeu de présentation et des éliminatoires. Le processus de renouvellement pour les abonnés est activé à partir de ce moment jusqu’au 22 août, lorsque les prochaines dates de la campagne seront annoncées. La collecte ne sera effectuée que lorsque les conditions exactes de capacité pour la prochaine campagne seront connues. Si la capacité ne permet pas l’entrée de tous les abonnés, le pass sera à nouveau « gelé », retour à la procédure de vente de billets pour la saison 2020-21, avec des conditions et des tarifs préférentiels pour ceux qui ont fait leur souhait de continuer en vigueur en tant qu’abonnés pour la saison 2021-22.

Un nouveau projet et une croissance imparable

Après une saison au cours de laquelle la première équipe masculine a été laissée aux portes des éliminatoires de l’Euroligue, un nouveau projet commence mené depuis le banc par Joan Peñarroya, avec l’ambition de disputer une Eurocup exigeante pour revenir dans l’élite, et avec l’arrivée de plusieurs nouveaux visages. De son côté, la première équipe féminine, qui sort de la meilleure saison de son histoire, ne cesse de grandir. Après avoir remporté le premier titre européen et s’être proclamées vice-champions du LF Endesa et de la Copa de la Reina, les filles tenteront de se hisser dans la plus haute compétition européenne, l’Euroligue Féminine, dont elles joueront la précédente en septembre prochain.

45 jeux assurés avec votre GLOBAL PASS

Dans la perspective de cette nouvelle saison, avec le Global Pass, vous pourrez profiter de 17 matchs de la Ligue Endesa, ainsi que des Play-Offs si l’équipe se qualifie. En Eurocup un minimum de 9 matchs sera joué, en plus des matchs des éliminatoires pour le titre si l’équipe avance. En Endesa Women’s League, il y aura 15 matches auxquels on ajoutera les Play-Offs possibles, et en compétition européenne, 3 matches correspondant à la phase de poules de l’Euroligue ou de l’Eurocup Women seront sûrement joués. De plus, l’abonnement comprend également le match de présentation des deux équipes. Tout cela consolide Valencia Basket comme le seul club mondial, qui donne la possibilité de regarder tous les matchs de ses deux équipes avec un seul abonnement.

La devise « Mai perdrem les nostres arrels & rdquor; es el elegido por el Club para titular la Campaña de Abonos, apelando a recuperar esa tradición de ir a la Fonteta y disfrutar en directo de nuestro deporte, recuperando ese sentiment taronja que tanto nos caracteriza y que hemos mantenido a pesar del año tan difícil que nous sommes allés. Tout cela dans une saison où Valencia Basket s’engage à donner de la visibilité au patrimoine naturel valencien par excellence, une Albufera dont les couleurs brilleront sur votre peau

RAISONS DE RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT: Une opportunité unique grâce à un projet mondial de basket-ball :

1.- Un projet global qui grandit :

L’équipe première masculine se renouvelle pour revenir dans l’élite, tandis que l’équipe féminine n’arrête pas de franchir des étapes : trois finales la saison dernière, un premier titre et beaucoup d’émotions dans une finale de saison où les tribunes ont été remplies dans les limites autorisées par les autorités sanitaires. De plus en plus de personnes profitent de l’expérience globale des deux équipes, et le tout sans perdre de vue l’une Alquería del Basket qui ne cesse de croître, avec les meilleurs résultats historiques dans les Championnats d’Espagne, et des joueurs qui commencent à trouver leur place dans les premières équipes.

2.- PAIEMENT GLOBAL : Qualité, Quantité, Commodité et Rentabilité

Pas n’importe quel abonnement vous permet de regarder plus de 45 matchs à La Fonteta à partir de 190 €, si vous avez une Carte Jeune, Universitaire ou Retraité. Tous les jeux de l’équipe masculine et de l’équipe féminine en Eurocup, Endesa League, Endesa Women’s League, compétition européenne féminine et PlayOff, en plus du match de Présentation. Un peu plus de 4 € par match, à l’un des prix les plus compétitifs de tous les clubs.

3.- PASS FEMME : A partir de 90€

Vous pouvez acheter le Pass féminin à partir de 90 € si vous avez une carte Jove, University ou Pensioner. 100 € si vous ne l’avez pas. Vous pourrez assister à tous les matchs de la Ligue féminine Endesa, de la compétition européenne et des éliminatoires que la première équipe féminine joue à La Fonteta. Tout cela dans le meilleur moment de l’histoire du projet féminin, après l’obtention du premier titre.

4.- Paiement différé en 10 mois SANS FRAIS FINANCIERS

Cette saison, le mode de paiement sera : Renouvellement automatique 10 versements – prélèvement automatique. Dans ce scénario changeant, cette option nous permettra d’effectuer les frais pour les mois au cours desquels vous pourrez réellement assister à La Fonteta et profiter des matchs du Valencia Basket.

Les frais seront linéaires dès le premier versement, avec un montant par mois à partir de seulement 19 euros dans un abonnement de 190 € (Applicable à tous les abonnements en Renouvellement Automatique). Le Club assume les frais financiers avec ZÉRO frais pour l’abonné.

TABLEAU DES PRIX DE PAIEMENT GLOBAL

Type d’abonnement Tarifs 2021-22 Paiements par mois €

Bague supérieure

Niveau inférieur 230 2. 3

Béquille latérale 260 26

Préférentiel 360 36

Bague inférieure

Panier 280 28

Tribune incurvée 430 43

Tribune latérale 730 73

Tribune centrale 895 89,5

Engrais spéciaux Grada Jove 190 19

Retraités 190 19

Famille 3 personnes À partir de 621 62,1

Famille 4 personnes A partir de 782 78,2

Famille 5 personnes À partir de 842 84,2

Espace VIP 3 200 * 320

Terrain VIP Premium 3 700 * 370 * Comprend la restauration

Détail des engrais spéciaux Grada Jove.- La Grada Joven maintient le prix le plus abordable de La Fonteta, seulement 190 € toute la saison et tous les jeux, en arrière-plan. Pour en faire la demande, vous devez présenter la Carte Jeune ou la Carte Universitaire.

Retraités.- Si le statut de Retraité est prouvé, le prix de l’abonnement sera de 190 € pour l’ensemble de la saison et tous les matchs, dans le gradin inférieur.

Abonnement Famille.- Dans une famille de trois ou quatre membres, les troisième et quatrième abonnés bénéficient d’une réduction 30% de l’abonnement, et à partir de la cinquième personne, ils ne seront payés que 60 €. Les avantages du Family Pass s’appliquent à tous les types d’emplacements Global Pass, à l’exception des VIP et VIP Premium. Les réductions sont applicables aux personnes, membres de la cellule familiale, qui ont jusqu’à 30 ans et se trouvent au même endroit ou moins.

TARIFS PASS FEMME (Endesa Women’s League et compétition européenne uniquement)

Aucune localité n’est réservée à ce type d’abonnement.

Tarifs Pass Féminin 2021-22

Herse 100 €

Espace VIP 800 € * * Comprend la restauration.

Billets Saison Spéciale Féminine

Carte Jeune Universitaire et Retraité 90

Promotions non cumulables :

Les promotions ne sont pas cumulables et les abonnés bénéficiant d’un certain type de réduction doivent assister ou libérer un minimum de 80% des matchs pour conserver la réduction pour la saison suivante.

Renouvellement automatique

Avec les détenteurs d’abonnements avec la modalité de paiement reportéS’ils n’ont pas communiqué autrement le 22 août, le Club procédera au renouvellement de l’abonnement aux conditions annoncées.

SERVICE D’INFORMATION POUR LES FANS : WHATSAPP TARONJA

Tous les fans qui ne l’ont pas encore fait pourront s’abonner au service de communication du Club : WhatsApp Taronja. Ils recevront des informations gratuites sur les matchs à venir, les transferts et les actualités qui auront lieu au Valencia Basket.

Pour s’inscrire au service, il doit mémoriser le téléphone dans son annuaire mobile 615 151 102 et envoyer un message WhatsApp indiquant qu’ils souhaitent recevoir des informations. Les abonnés et les fans qui le souhaitent peuvent demander ce service.

SITES DE RENOUVELLEMENT ET DE VENTE D’ABONNEMENTS1.- Zone personnelle

Accéder à votre espace personnel y compris le numéro de compte. De la même manière que vous avez renouvelé les autres saisons avec une Carte mais cette fois en notant le numéro de compte.

Si vous n’avez pas accès à votre zone personnelle, veuillez contacter recepcion@valenciabasket.com imartinez@valenciabasket.com

2.- Courrier

Entrez en contact avec Valencia Basket via les e-mails :

recepcion@valenciabasket.com imartinez@valenciabasket.com détaillant les abonnements à renouveler, ainsi que le numéro de compte pour associer les frais ultérieurs.

3.- En personne

Dans le cas où vous ne pouvez pas utiliser l’une des options ci-dessus, vous pouvez demander un rendez-vous préalable dans les bureaux de Fonteta en appelant le 96.395.70.84. (mesure nécessaire en raison de la situation sanitaire actuelle).