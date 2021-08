Maikel Franco n’appartient plus aux Orioles de Baltimore

le dominicain Maikel Franco des Orioles de Baltimore a été libéré par les Orioles de Baltimore dans le MLB.

Après l’avoir mis en mission et vu que personne ne l’a réclamé, les Orioles ont décidé de couper tous les liens avec Franco et l’ont licencié entièrement.

Au printemps dernier, celles-ci lui ont donné l’opportunité de revenir dans les majors pour Maikel Franco, signant pour une saison et 800 000 $, cependant, sa performance n’a pas été suffisante pour rester avec la grande équipe jusqu’à la dernière ligne droite.

En 104 matchs avec les Orioles de Baltimore, ils ont atteint 210. Avec 11 circuits, 47 points produits et 31 points marqués, il a commis 8 erreurs et un AVG Fielding à 967. Franco, 29 ans, mesurant 6’1 et 225 livres a joué pour le Philadelphie. Phillies, Kansas City Royals et Baltimore Orioles dans une carrière de 8 ans.

Toute équipe qui veut faire les services de Wander Franco est à leur disposition, les Orioles quant à eux doivent s’occuper du reste du salaire du dominicain qui lui correspond dans le MLB 2021.

Maikel Franco a autorisé les dérogations, sa libération a été accordée #Orioles – Melanie Newman (@MelanieLynneN) 27 août 2021

Il est fort probable que cela verra l’action en Ligue dominicaine avec les Leones del Escogido en 2021, Maikel Franco Il chercherait à améliorer certaines choses dans son jeu et à revenir au meilleur baseball du monde.