Maillon de chaîne [LINK] reçoit un nouvel élan d’Associated Press; Voici comment

Chainlink a annoncé le lancement d’un nœud sur son réseau par Associated Press pour fournir des données du monde réel aux contrats intelligents. Le célèbre média fournira des données économiques, des résultats sportifs et des données financières de haute qualité aux projets de blockchain qui utilisent Chainlink.

C’est une très grosse annonce pour Chainlink en raison de l’importance des données qu’AP peut fournir aux clients et peut être considérée comme l’un des ponts les plus cruciaux entre les deux mondes.

Connecter les mondes Plus

L’accès aux données à partir de réseaux hors chaîne est toujours attrayant. Lorsque les blockchains peuvent interagir avec d’autres réseaux sous la forme d’envoi et de réception de données et de leur traitement, elles peuvent prétendre fournir des solutions du monde réel.

Cette approche est parmi les meilleures pour connecter les réseaux traditionnels au monde innovant des contrats intelligents et des blockchains. Chainlink est l’une des meilleures solutions pour cette connexion avec le plus grand réseau décentralisé d’oracles.

De nombreuses grandes chaînes de blocs du secteur utilisent Chainlink pour accéder aux données hors chaîne. C’est la raison pour laquelle un média célèbre comme Associated Press a décidé de travailler avec ce réseau pour fournir ses données aux blockchains.

Selon la dernière annonce, AP mettra ses ensembles de données à la disposition des blockchains via les oracles Chainlin. Les ensembles de données comprennent des appels économiques, sportifs et raciaux. Les données seront fournies et vendues aux blockchains qui doivent interagir et traiter pour d’autres cas d’utilisation.

Les données hors chaîne peuvent être utilisées à divers fins dans les blockchains. Par exemple, les contrats intelligents peuvent être déclenchés lorsque quelque chose se produit dans les données du monde réel, comme les appels de course aux élections.

Un autre exemple est lorsqu’une transaction est déclenchée sur un contrat intelligent lorsqu’une entreprise publie son rapport trimestriel.

Les dirigeants de Chainlink pensent qu’AP peut aider de nombreuses blockchains en exécutant un nœud et en fournissant des données. William Herkelrath, directeur général de Chainlink Labs, a déclaré :

« AP s’est imposé comme l’une des organisations de presse indépendantes les plus fiables au monde pour les informations en temps réel dans tous les formats. Compte tenu de son vaste référentiel de faits et de données en constante augmentation, combiné à l’infrastructure Oracle éprouvée de Chainlink pour fournir des flux de données fiables sur les principaux réseaux de chaînes de blocs, il est logique que l’AP lance un nœud Oracle Chainlink et soutienne l’innovation au sein des industries émergentes des contrats intelligents.

La dernière annonce d’AP est une étape qu’ils ont entamée depuis un certain temps. Le célèbre média est l’un des plus actifs à adopter la technologie blockchain et à se diriger vers son monde.

Certains des travaux précédents collaborent avec Everipedia pour publier des appels de course américains sur Ethereum et publier le premier média NFT au début de 2021.