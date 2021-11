Link est la crypto-monnaie native de Chainlink : une plate-forme logicielle qui connecte les blockchains avec des données externes. Il est connu sous le nom d’« oracle », ce qui, dans le jargon cryptographique, signifie une technologie qui amène des données du monde réel d’une source en ligne dans une blockchain.

Prix ​​du maillon de chaîne

Link fournit le principal mécanisme d’incitation pour les utilisateurs à participer au réseau décentralisé d’oracles de Chainlink. Link est un jeton ERC-20 basé sur la blockchain Ethereum. Contrairement à l’éther (la crypto-monnaie native d’Ethereum), le lien utilise un type de protocole de consensus de preuve de participation (PoS) où les participants doivent exécuter leurs propres nœuds et sont tenus de fournir des données aux contrats intelligents afin de recevoir des jetons de lien en tant que récompense. Il ne s’agit pas simplement de déposer des jetons et de gagner des intérêts.

Étant donné que le lien est utilisé à la fois pour l’échange de services de données et pour le jalonnement de nœud de validation, il est utilisé à la fois comme moyen de paiement et comme jeton de travail. De plus, le lien a un plafond strict de 1 milliard de jetons qui sont distribués en récompense du travail de validation des opérateurs de nœuds.

Un milliard de tokens ont été créés lors du lancement du token en septembre 2017. Quelque 35% ont été alloués à une vente publique à un prix de 0,09 $ à 0,11 $, levant 32 millions de dollars.

Le prix n’a jamais dépassé 1,30 $ pendant près de deux ans après le lancement du jeton. Puis, en 2019, à la suite d’une rafale de nouveaux partenariats avec Google Cloud, Polygon Network et Reserve, les prix des liens ont grimpé de 489 % à 5 $. Une autre série de partenariats annoncés en août 2020, dont un avec Provide, a fait grimper le prix du lien au-dessus de la barre des 20 $ pour la première fois.

Entre décembre 2020 et mai 2021, le prix du lien a plus que sextuplé et a atteint un niveau record de 52,88 $.

Comment fonctionne Chainlink ?

Lorsque Chainlink a été lancé en 2017, le livre blanc original envisageait le projet comme un système Oracle centralisé pour vérifier les informations entrantes. Le livre blanc Chainlink 2.0 d’avril 2021 a cependant mis en évidence une transition d’un système Oracle centralisé vers un réseau Oracle décentralisé.

De par sa conception, Chainlink est indépendant de la blockchain, ce qui signifie qu’il n’exploite pas sa propre blockchain ou ne fonctionne pas uniquement dans une autre blockchain. Au lieu de cela, le protocole de jeton s’exécute sur de nombreuses blockchains différentes simultanément et incite ses participants à fournir et à utiliser des données Chainlink dans leurs contrats intelligents blockchain. Le réseau Oracle de Chainlink peut être utilisé pour tout, de la météo aux résultats de l’élection présidentielle.

Bien que les blockchains soient incroyablement efficaces pour stocker et enregistrer des données, elles sont incapables d’envoyer ou de recevoir des données de n’importe quelle source externe. Une blockchain typique ne peut lire et recevoir que des données considérées comme « en chaîne ».

Pensez à une blockchain comme à un ordinateur qui n’a pas été connecté à Internet. D’une part, son isolement par rapport à Internet rend ses données plus sûres et fiables. D’un autre côté, il est limité dans sa capacité à communiquer avec quoi que ce soit en dehors de l’ordinateur lui-même. Tout comme l’ordinateur, une blockchain est aussi un système isolé.

Si la blockchain est un ordinateur, alors les oracles seraient comme le Wi-Fi ou l’accès Internet. Les oracles blockchain facilitent les communications entre les blockchains avec des systèmes « hors chaîne » tels que les interfaces de programmation d’applications Web (API), les appareils Internet des objets (IoT) et les fournisseurs de données. Non seulement les oracles permettent à une blockchain d’écouter et de recevoir des données de systèmes hors chaîne, mais ils permettent également à la blockchain de diffuser, de produire et de valider des données en chaîne à ses pairs non-blockchain.

Chainlink est une collection de ces systèmes de communication hors chaîne auxquels d’autres chaînes de blocs peuvent accéder. À bien des égards, Chainlink est un Internet pour les blockchains. Parce que Chainlink a été conçu pour être indépendant de la blockchain, il peut fournir des données externes en chaîne et du monde réel aux contrats intelligents sur n’importe quel réseau de blockchain.

Événements clés et gestion

Chainlink a été créé en 2017 par l’ingénieur logiciel Steve Ellis et l’entrepreneur Sergey Nazrov et est une filiale de SmartContract.com de Nzarov. Le même mois, Chainlink détenait une offre initiale de pièces pour 350 millions de Link (35 % de son offre totale) pour un total de 32 millions de dollars. Les 650 millions de Link restants ont été alloués à l’équipe fondatrice de Link (30%) et pour son système de récompense symbolique (35%).

Chainlink est un projet open source développé par la communauté avec plusieurs conseillers travaillant à sa promotion. Les conseillers techniques du projet incluent Ari Juels, professeur d’informatique de Cornell Tech, Andrew Miller, conseiller de Zcash et Tezos, Evan Cheng, créateur de LLVM (machine virtuelle de bas niveau) et Hudson James, responsable de la communauté Ethereum. De plus, Chainlink est conseillé par le fondateur de DocuSign, Tom Gonser, et Brian Lio, PDG de Smith+Crown, une organisation de recherche sur la blockchain.

Chainlink a formé des partenariats avec plusieurs projets de grande envergure pour faciliter l’envoi et la réception vérifiables de données en chaîne et du monde réel. Certains de ces partenaires comprennent :

Oracle : Chainlink et Oracle ont annoncé un partenariat en juin 2019 pour aider les startups à monétiser les API de blockchain Oracle qui utilisaient les oracles de Chainlink. Binance : La bourse de crypto a annoncé un partenariat avec Chainlink en octobre 2019 pour fournir des données crypto de la bourse Binance à d’autres plateformes de blockchain. Everpedia : En août 2020, Everpedia a utilisé le réseau Chainlink pour publier les données des résultats de l’élection présidentielle de 2020 de l’Associated Press.Google Cloud : En août 2021, Chainlink a publié des flux de données météorologiques entièrement décentralisés grâce à un partenariat avec Google Cloud.