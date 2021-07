Maillot de bain saumon, Daniella Chávez a donné faim à ses fans | INSTAGRAM

Aux fidèles disciples de la beau modèle chilien Daniella Chávez est fascinée par le type de contenu qu’elle nous propose aujourd’hui ni plus ni moins qu’un vidéo pris par son propre téléphone portable dans le confort de sa maison capturant je sais du miroir et dans un maillot de bain coloré Saumon.

C’est vrai, la belle Influenceurs s’est consacrée à l’envie et même à affamer ses fans en la plaçant charmes devant la caméra à la fois de face et de dos tout en écoutant une chanson très séduisante qui se mariait parfaitement avec agrafe.

Cette vidéo a été postée sur son compte secondaire dans lequel il poste d’autres vidéos et photos un peu plus coquette que sur son Instagram officiel d’ailleurs là, il nous invite à accéder à son Contenu exclusif.

Bien qu’il s’agisse d’une très courte vidéo, ses fans l’ont adorée et ont réalisé ce qu’ils pouvaient trouver en payant cela Souscription mensuelle où il place encore un contenu beaucoup plus libre et découvert que dans ces réseaux sociaux dans lesquels il chouchoute déjà son public avec ses divertissements.

C’est que la belle jeune femme aime avoir l’attention des internautes, et de cette façon elle parvient à générer des revenus de manière supplémentaire en plus de tout le travail qu’elle fait avec les différentes marques avec lesquelles elle collabore.

En fait, ses histoires à cette époque ont répondu à quelques questions que ses fans lui ont posées sur l’endroit où elle a acheté ses chaussures Jordan, une marque qu’elle adore.

Il nous a également donné un petit tutoriel pour débloquer le contenu afin que plus de personnes puissent voir vos photos et que vous aussi puissiez librement tout observer dans l’application Instagram une nouvelle mise à jour qui vient d’arriver et qui va changer le cours de cette application.

Bien entendu, Daniella vous demande de mettre à jour cette application et de continuer à activer son suivi afin que vous receviez des notifications lorsqu’elle met en ligne une publication.

En outre, il a également partagé qu’il regardait la télévision avec sa famille en profitant d’un peu de divertissement, l’une des choses préférées qu’il aime faire dans son appartement à Miami en Floride.

Il faut rappeler qu’il était aussi en voyage récemment et a traversé les États-Unis en visitant New York Los Angeles et enfin Las Vegas, où il a également réussi à prendre de nombreuses photos coquettes que nous partageons déjà ici et que nous vous recommandons de regarder sur notre page en au cas où vous n’auriez pas lu, car dans Show News, nous ne vous apportons que son meilleur contenu d’actualité et bien sûr ces flirts instantanés qui sont si bien reçus.