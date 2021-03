Maillot extérieur du Bayern Munich pour 2021/2022: fuite de maillot complet

La semaine dernière, nous avons eu un aperçu du nouveau maillot extérieur du Bayern Munich pour la saison 2021/2022. Quelques jours plus tard, nous avons maintenant vu un aperçu complet via une autre fuite de Footy Headlines. Il est prudent de dire que les rumeurs n’ont pas déçu. Ce kit est spectaculaire. Prendre mon argent!

Bien qu’il s’agisse d’une toute nouvelle direction pour le Bayern Munich, la palette de couleurs n’est pas vraiment originale. Mais tu sais quoi? Nous n’avons pas besoin d’être un innovateur dans le monde des tenues de football. Le FC Barcelone porte un kit très similaire pour la saison 2020/2021 et cela a l’air phénoménal. Le kit de couleur menthe de la saison 2018/2019 était probablement notre conception de kit la plus unique à ce jour, et les fans n’étaient pas du tout satisfaits de cette conception. Il vaut peut-être mieux s’en tenir à ce qui fonctionne.

Le kit noir du Bayern Munich est très similaire au modèle du FC Barcelone de cette saison. .

Le premier regard sur ce kit a reçu de très bons commentaires de la part des lecteurs de BFW, de nombreux supporters laissant des commentaires extrêmement positifs. Une petite minorité de lecteurs n’étaient pas de grands fans du kit, mais il est juste de dire que cette conception ne rendra personne trop contrarié. Et pour un design tout nouveau pour le club, je dirais que les commentaires ne pourraient pas être meilleurs!

Nous avons maintenant vu une image de l’avant complet du kit, qui révèle une bien meilleure image de ce qu’est le design. La fuite précédente était uniquement une image en gros plan de l’insigne du club et de la poitrine du kit. La fuite complète révèle un look très propre et moderne, ce à quoi il fallait s’attendre d’après les rumeurs. Le Bayern Munich aurait pu ajouter plus de détails avec une bordure dorée sur le col ou des rayures sur les côtés, mais ils ont mis l’accent sur un schéma simple.

Que pensez-vous du nouveau maillot extérieur du Bayern Munich? Faites le nous savoir dans les commentaires!