Maillots NBA Barcelona 92 ​​’Dream Team’

Dans l’histoire du sport, il y aura toujours des équipes ou des membres qui entreront dans l’histoire pour leurs exploits. Real Madrid des 6 Coupes d’Europe, Roger Federer au tennis, Muhammad Ali se déplaçant comme une guêpe au sommet d’un ring, Tiger Woods avec un club de golf, Michael Schumacher au sommet d’une voiture de course et au basket-ball, ils sont et seront la ‘Dream Team’ de Barcelone 92. Un groupe de joueurs a formé une équipe invincible qui a balayé les Jeux Olympiques de Barcelone 92. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley, Pat Ewing, Clyde Drexler, Karl Malone, Chris Mullin, David Robinson, Laettner et John Stockton. C’étaient les composants de cette équipe de rêve qui s’émerveillait d’avoir un ballon entre les mains

Trois ans avant le JJ OO de Barcelone, La FIBA ​​a aboli la règle qui interdisait aux États-Unis de choisir des joueurs professionnels pour disputer des compétitions internationales. Ce jour-là a tout changé car c’était le grain de sable qui finirait par former un ensemble légendaire. Magic Johnson a été le premier à franchir le pas et cela a motivé les autres à vouloir faire partie de l’équipe de basket-ball. Dans les premiers mois, il y avait un doute avec la participation de Michael Jordan, mais il a fini par changer d’avis en raison de l’attente que le basket-ball suscitait en Europe. En outre, c’est Jordan lui-même qui a confirmé sa présence. Le meilleur joueur de tous les temps ne pouvait pas être manqué, malgré avoir joué sans interruption pendant dix mois, car les Chicago Bulls ont remporté le ring de la NBA. Dans cet article, nous allons récupérer les cinq maillots que le quintette officiel des États-Unis portait dans leurs équipes NBA.

Michael Jordan

Michael Jordan portait le n ° 45 à son retour en NBA.

Les maillots rétro de Michael Jordan ils sont les plus demandés sur le marché car chaque fan de basket doit avoir une chemise du joueur qui a appris à voler pour écraser le cerceau, la chanson “Je crois que je peux voler” est parfaitement associé à ce qu’était la Jordanie. Le t-shirt Bulls rouge, blanc ou noir était le best-seller des années 1990. Tout le monde voulait être 23e pour les Bulls, restez en l’air pour faire une casquette ou simplement pour finir avec un compagnon incroyable. Michael Jordan ne comprenait pas les lois physiques, mais ce qu’il a fait avec le ballon surpassait toute loi écrite. Magie, talent, brillance, avoir un cadeau, tout, absolument tout ce qu’il avait. Le joueur qui a pris sa retraite pour aller au baseball, l’aventure n’a pas duré longtemps et est retourné sur le terrain pour gagner trois autres anneaux. Ses maillots rétro All-Star sont également très recherchés car dans sa carrière professionnelle a été choisi 14 fois au sein de l’équipe All-Star par les fans et même la chemise qu’il portait dans le film Looney Tunes est également l’une des plus vendues en Amérique. Jordan a pris la meilleure décision en assistant aux Jeux de Barcelone parce que ce qui s’est passé, c’est que Barcelone est l’histoire du basketball.

Magic Johnson

Magic Jonshon était l’âme de la Dream Team.

Earvin Johnson ou “Magic” comme il est populairement connu, ce surnom a été gagné par la magie qu’il dégageait sur la piste quand il jouait à East Lansing High School. Il a été le premier à franchir le pas pour se rendre à Barcelone. Le maillot rétro des Lakers avec le 32 au dos est suspendu au plafond du Staples Center de Los Angeles. Sa carrière sportive a été éteinte parce que le joueur a annoncé qu’il était séropositif, mais l’âme de la Dream Team a joué le All-Star, d’abord, puis les Jeux Olympiques.. Le jaune violet des Lakers traverse les veines de Magic qui a défendu le maillot Nike des Los Angeles Lakers pendant treize saisons, dont celle de son retour en 1995. Ses affrontements avec Larry Bird resteront toujours dans la mémoire, cette rivalité entre Boston et Lakers s’est renforcée dans les années 80 et cela était dû à ces deux grands joueurs. Johson a terminé conquérir cinq anneaux NBA. N’hésitez pas à acheter le Maillot des Lakers avec 32 dans le dos et pour un prix incroyable. N’attends plus!

Larry Bird

Cheveux blonds de Boston, le grand Larry Bird.

La crinière blonde du jardin a causé une extase de joie aux fans de Boston. Le maillot rétro des Celtics a un nom et un numéro attribués, Larry Bird et 33. Larry était le joueur le plus réticent à se rendre à Barcelone car il considérait que les jeunes joueurs devaient venir et de cette façon, il ne supprimerait la position de personne. Cependant, Magic Johson est entré en action, son grand rival et ami, pour convaincre le joueur celtique d’assister à l’événement olympique. Une rivalité qui est née lors de la finale universitaire de 1979 et qui a ensuite rejoint la NBA. Les duels entre ces deux joueurs, les Boston-Lakers, sont considérés comme les meilleurs de l’histoire. Ce qui s’est passé ensuite est l’histoire. Larry était un joueur très intelligent avec le ballon, un attaquant différent car il voyait le jeu comme nul autre et savait très bien profiter de sa vitesse pour prendre des décisions dans ces moments de tension. Profitez de votre temps libre et achetez le maillot des Boston Celtics maintenant.

Pat ewing

Madison a vraiment apprécié Pat Ewing, l’un des membres de la Dream Team.

La Grosse Pomme, les grands gratte-ciel, les Empire States, le Madison Square Garden, les Knicks et Pat Ewing. Légende vivante des New York Knicks et de la NBA. Vous pouvez trouver son maillot classique en vente dans la boutique officielle de la NBA. Une longue carrière depuis son arrivée en 1985 jusqu’à l’année de sa retraite en 2002. Un mur défensif et un char d’assaut avec une moyenne qui ne descend pas en dessous de 20 points par match. Les Knicks ont décidé de retirer leur numéro et d’accrocher leur maillot rétro des New York Knicks en haut dans le jardin. Chaque fan de New York se souvient chaque jour des grands exploits de l’un de ses joueurs les plus illustres.

Karl Malone

Karl Malone est l’un des meilleurs buteurs de la NBA. Légende vivante du basketball.

Les montagnes de l’Utah ont été défendues par Karl Malone, un joueur qui n’a jamais remporté un ring de la NBA, mais n’a pas eu d’importance pour être intronisé au Hall Of Fame (Hall of Fame) en 2010. Surnommé pour sa facilité de notation, le «Postman» a formé un duo spectaculaire avec John Stockton pendant dix-huit ans. Son maillot rétro Utah Jazz est un héritage car Karl Malone est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la NBA avec 36 928 points, avec une promesse de 25 points par match.. En outre, le “ Postman ” a été le premier joueur à être nommé 11 fois de suite au sein de l’équipe All-Star. En finale contre la Croatie, il est entré dans le cinq de départ et a réalisé une superbe performance. Le joueur n’a pas pu remporter le ring avec ni le Jazz ni les Lakers, sa dernière équipe avant de prendre sa retraite. Il a décidé de quitter l’Utah après le départ de son ami et partenaire John Stockton, mais à Los Angeles, il n’a pas non plus obtenu la bague désirée. En 2006, les Jazz ont raccroché leur maillot de l’Utah avec 32 sur le dos et aussi une statue en bronze à côté de celle de Stockton à l’extérieur de la Vivint Smart Home Arena.

Si vous êtes un fan de la NBA Ne doute pas compléter la collection des cinq maillots rétro des joueurs de la Dream Team avec leurs équipes respectives. Ils sont entrés dans l’histoire en obtenant la médaille d’or et c’est entre vos mains d’avoir cette vaste collection qui laissera n’importe quel fan la bouche ouverte.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont valables au 01/08/2019.