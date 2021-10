Main Event de ce soir : Paul VS Fauci

Le Dr Anthony Fauci et le sénateur Rand Paul se sont opposés à plusieurs reprises lors d’audiences au Sénat. Ces conversations nous ont donné de nombreux extraits sonores, mais ont également révélé une chose: Tony Fauci et Rand Paul ne s’aiment vraiment pas. Pour être honnête, ils se détestent.

Le Dr Fauci fait partie de nos vies quotidiennement depuis que la pandémie a frappé nos côtes au début de 2019. Étant à la tête du CDC et du NIH, Fauci était l’homme qui nous a guidé à travers l’assaut du COVID-19. Il se tenait aux côtés de Donald Trump pour des briefings quotidiens et avait même le sien. Il a été un habitué de tous les talk-shows du dimanche, et pour beaucoup, ses paroles sont gospel. Là réside un problème. Nous avons tellement fait confiance à Tony Fauci que nous avons tardé à voir ses conseils parfois déroutants et contradictoires.

Le sénateur Rand Paul est également médecin. Rand Paul est ophtalmologiste et a pratiqué pendant plus de dix ans avant de se présenter avec succès au Sénat en 2010, représentant l’État du Kentucky. Il s’est également présenté à la présidence en 2016. Rand Paul est un conservateur constitutionnel et un membre courageux du Congrès en ce sens qu’il n’a jamais peur de dire ce qu’il pense. En ce qui concerne le Dr Fauci, Rand Paul a beaucoup à dire. Paul est dans une position unique pour débattre de Fauci avec ses antécédents médicaux et gouvernementaux. Cette combinaison prête un élément d’ego au débat entre ces deux-là alors qu’ils essaient de se déjouer l’un l’autre.

Le dernier débat entre ces deux combattants a porté sur l’allégation selon laquelle Fauci aurait canalisé l’argent des contribuables américains vers différents groupes pour l’expérimentation du gain de fonction. « Gain de fonction » est l’euphémisme pour la recherche biologique visant à augmenter la virulence et la létalité des agents pathogènes et des virus. La recherche du GoF est financée par le gouvernement ; son objectif est d’améliorer la capacité des agents pathogènes à infecter différentes espèces et d’augmenter leur impact mortel en tant qu’agents pathogènes et virus aéroportés. Certains pensent que c’est ce qui se passait dans le laboratoire de Wuhan qui était à l’origine du COVID-19.

Tout en étant grillé par Rand Paul au sujet de ce financement possible, le Dr Fauci a nié avec véhémence l’allégation. Ces séances sont devenues très animées et deviennent parfois très personnelles. Un exemple était en juillet dernier lorsque Fauci témoignait devant un comité sénatorial. Lorsque le médecin et sénateur Rand Paul (R-Ky.) a directement cité le NIH, un article de virologie de Wuhan et un biologiste moléculaire de Rutgers concernant le financement par le NIH du gain de fonction dans le laboratoire de Wuhan, en Chine. L’expert en coronavirus du président Biden, le Dr Anthony Fauci, a déclaré: «Sénateur Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement. Et, je tiens à le dire officiellement : vous ne savez pas de quoi vous parlez.

Le débat sur ce sujet était au point mort depuis des mois mais a finalement atteint son paroxysme cette semaine. Une lettre du haut responsable du NIH, Lawrence Tabak, a révélé que le Dr Anthony Fauci avait tort – et le sénateur Rand Paul avait raison : le NIH a financé la recherche virale de gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan par le biais de la recherche américaine à but non lucratif EcoHealth Alliance. .

Selon Tabak, une « expérience limitée » financée par le NIH et réalisée par EcoHealth Alliance a été menée pour voir si « les protéines de pointe des coronavirus de chauve-souris naturels circulant en Chine étaient capables de se lier au récepteur ACE2 humain dans un modèle murin. . » Selon la lettre de Tabak, le virus altéré a rendu les souris testées « plus malades ».

Certains de ces éléments peuvent ne pas être faciles à suivre. L’essentiel est que ce combat va au sénateur Rand Paul dans le coin rouge. Paul savait de quoi il parlait et Fauci a peut-être menti au Congrès sous serment. Cela pourrait éventuellement prouver que les Chinois ont créé COVID-19 dans un laboratoire et, par négligence, l’ont laissé fuir dans le monde. Quatre millions de personnes sont mortes de la pandémie de COVID-19 qui a peut-être été créée avec l’aide de nos impôts américains.

Cette révélation et cette victoire du sénateur Rand Paul chauffent les appels au licenciement ou à la démission du Dr Anthony Fauci. Je ne vois pas cela se produire sous Joe Biden, pas encore en tout cas. La seule façon pour Biden de sacrifier Fauci est de rejeter la faute sur Trump, et je suis sûr que son équipe y travaille pendant que je tape.