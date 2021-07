Main libre : Derrière le septième album captivant de Gentle Giant

L’une des tenues les plus appréciées du rock progressif, Gentil géant a enregistré certaines des œuvres les plus majestueuses et complexes du genre. Pourtant, malgré un public fidèle, ils n’ont jamais atteint les chiffres de vente des contemporains Oui, Genèse, ELP et Jethro Tull. Débutant leur carrière chez Vertigo, un passage à la filiale de Phonogram World Wide Artists avait donné le brillant Dans une maison de verre (1973) et majestueux Le Pouvoir Et La Gloire (1974), bien que la relation soit devenue glaciale après que le label ait tenté de faire pression sur le groupe pour qu’il se dirige vers une direction plus commerciale. Outré, Gentle Giant a fait un départ précipité vers Chrysalis, pour qui le collectif toujours volontaire a livré le type d’album de prog (relativement) simple que WWA avait recherché, Free Hand de 1975.

Court et doux d’une durée de 36 minutes, l’album (leur septième long-player) était une œuvre très raffinée et accessible pleine de mélodies directes dont les thèmes lyriques reflétaient la récente désillusion du groupe. Deux chansons, “Just The Same” et la chanson-titre, étaient des dérives de leur ancien label, tandis que “On Reflection” traitait de l’amour perdu et des relations brisées, et “Mobile” reflétait les frustrations et le vide d’une vie passée sur la route.

Musicalement, l’album s’appuie sur une gamme éclectique de styles, bien que le jazz et la musique de la Renaissance aient été ses influences déterminantes. Ce dernier a trouvé son apogée sur la gymnastique vocale de « On Reflection », dont la fugue d’ouverture en quatre parties reste l’un des moments déterminants de Gentle Giant (et du prog). Ailleurs, l’ouvreur “Just The Same” associe de puissants crochets vocaux à des claquements de mains glam rock et à des styles de jazz fusion. “Free Hand” et “Time To Kill” sont peut-être les chansons rock les plus simples, bien que les deux soient ornées d’une myriade de rebondissements et de signatures rythmiques complexes. Ailleurs, “His Last Voyage” propose d’autres incursions dans le jazz, tandis que l’instrumental fantasque “Talybont” ressuscite le thème médiéval avec des échanges de clavecin et de flûte.

La direction plus accessible de l’album a porté ses fruits. Encouragé par une longue tournée promotionnelle, Free Hand est devenu l’œuvre la plus réussie commercialement de la carrière de Gentle Giant, atteignant les sommets du n ° 48 dans les charts américains Billboard 200, bien que le marché britannique, comme toujours, se soit avéré plus difficile à casser.

Indépendamment des chiffres de vente, l’album a été un autre triomphe artistique pour Gentle Giant, et il est resté l’une de leurs sorties les plus appréciées. Pourtant, cela a également marqué le début de la fin du groupe en tant que groupe prog. Après avoir sorti leur huitième album sardonique, Entrevue (une sorte de suivi conceptuel), ils ont poursuivi une voie résolument commerciale pour le reste de leur carrière, avant de l’arrêter en 1980.

