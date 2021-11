Mainframe Industries décroche un investissement de 23 millions de dollars

Le développeur finlandais de jeux cloud Mainframe Industries a réalisé un investissement de 20,3 millions d’euros (23 millions).

Ce tour de table de série B a été dirigé par Andreessen Horowitz, avec le co-fondateur de Twitch, Kevin Lin, le co-fondateur de King Riccardo Zacconi et Dreamhaven, ainsi que Riot Games, qui avait déjà investi dans l’entreprise, participant.

Ces 20,3 millions d’euros comprennent un prêt de 3 millions d’euros (3,4 millions de dollars) de Business Finland.

Nous créons un monde vivant persistant que les gens appelleront leur maison pendant des années et, espérons-le, des décennies », a commenté Thor Gunnarsson, PDG et co-fondateur de Mainframe. « Avec ce formidable groupe de partenaires de retour et de nouveaux amis de l’industrie à bord, nous alignerons une équipe de classe mondiale capable de concrétiser notre vision de l’avenir des jeux MMO et ouverte aux joueurs de n’importe quel écran sur lequel ils choisissent de jouer. »

Jonathan Lai, associé général d’a16z et nouveau membre du conseil d’administration de Mainframe, a ajouté : « Lorsque nous avons rencontré l’équipe pour la première fois, nous avons été impressionnés par une liste de talents comprenant les développeurs d’origine derrière des MMO novateurs comme EVE Online et Habbo Hotel. La capacité continue du mainframe à attirer des talents stellaires a été déterminante alors qu’il continue d’innover dans de nombreuses dimensions différentes, du gameplay aux nouveaux modèles de distribution en passant par la conception de l’économie virtuelle. »

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72692/mainframe-industries-lands-23m-investment/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));