Maini Precision Products dépose des projets de documents auprès de Sebi pour lever des fonds via une introduction en bourse

Maini Precision Products a déposé des documents préliminaires auprès du régulateur des marchés des capitaux Sebi pour lever jusqu’à Rs 900 crore grâce à une première vente d’actions. L’offre publique initiale (IPO) comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 150 crore et une offre de vente d’actions de 2,55 crore par les promoteurs et les actionnaires existants, selon le projet de prospectus de red hareng (DRHP). À l’heure actuelle, le groupe promoteur détient 77,13% du capital de l’entreprise.

Selon des sources du marché, l’émission publique devrait se situer entre Rs 800 crore et Rs 900 crore. Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour le paiement de la dette et aux fins générales de l’entreprise.

Maini Precision Products, basé à Bangalore, est un fabricant et fournisseur diversifié de composants et d’assemblages de haute précision, s’adressant à une clientèle mondiale dans les secteurs automobile, industriel et aérospatial.

La société est un fournisseur de solutions de bout en bout engagé dans la conception de processus, l’ingénierie, la fabrication, les tests et la fourniture d’une variété de produits et d’assemblages de précision.

ICICI Securities et IIFL Securities sont les principaux responsables de l’émission publique. Il s’agit de la deuxième tentative de l’entreprise d’entrer en bourse. Auparavant, il avait déposé des documents préliminaires d’introduction en bourse auprès de Sebi en 2015 et avait également reçu l’approbation du régulateur pour lancer l’émission publique, mais n’avait pas poursuivi le plan.

