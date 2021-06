Maintenant 140 marques de mode soutiennent Bill, Ugg’s Plant Ambitions – WWD

in

Les entreprises soutiennent le projet de loi sur les ouvriers du vêtement : Le SB 62, ou la loi sur la protection des travailleurs du vêtement, s’est réuni pour un autre vote à l’Assemblée de l’État de Californie mardi et est en route pour les crédits de l’assemblée.

Après un processus éprouvant l’année dernière au cours duquel le projet de loi a expiré, le projet de loi a été réintroduit en mars 2021 au début de la saison législative. Il devra subir une série de votes et se terre à l’Assemblée de l’État, avant d’atteindre le bureau du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

À l’heure actuelle, les travailleurs du vêtement basés à Los Angeles en sont venus à compter sur le Fonds de restitution des vêtements alimenté par les contribuables de l’État qui – comme l’a souligné la sénatrice et auteure du projet de loi Maria Elena Durazo – présente certaines divergences. Le fonds porte un solde de 700 000 $ – mais a 7 millions de dollars de réclamations de travailleurs du vêtement non rémunérés.

Déjà 140 entreprises – dont Reformation, Doen, Christy Dawn, Boyish, Lacausa, Mara Hoffman, Saitex, Eileen Fisher, For Days et Senza Tempo Fashion – ont manifesté leur soutien au projet de loi, qui augmentera la responsabilité de la marque pour les salaires des travailleurs et éliminer le système de rémunération à la pièce (généralement de 5 à 10 cents par opération de confection) qui perdure depuis longtemps dans l’industrie.

Comme l’a dit Durazo, « principalement dirigées par des femmes, les petites entreprises mènent la charge en matière de normes de travail éthique et de durabilité dans l’industrie du vêtement. Ils approuvent ce projet de loi visant à protéger les travailleurs du vêtement hautement qualifiés des lacunes qui ont rendu l’industrie hostile aux entreprises de confection éthiques qui tentent d’éliminer les ateliers de misère », ajoutant que « Made in USA » est un marqueur de qualité et de meilleures normes de travail.

Un fervent partisan du projet de loi, fondateur et directeur créatif de Senza Tempo Fashion Kristen Fanarakis a déclaré qu’il “doit passer” pour que “l’État soit vraiment le leader progressiste qu’il prétend être en matière de durabilité”.

Scott Wilson, fondateur et partenaire du fabricant à intégration verticale basé à Los Angeles, Usstrive Manufacturing, s’est opposé au projet de loi, citant des problèmes de responsabilité de la marque et craignant que les clients ne subissent de plein fouet l’augmentation des coûts de production.

Ustrive a des certifications pour les certifications Global Organic Textile Standard et Textile Exchange’s Organic Content Standard.

Des organisations commerciales comme la California Retailers Association sont également dans l’opposition, des sources affirmant que davantage de marques de vêtements protestent discrètement contre le projet de loi malgré le fait qu’elles défendent ouvertement les objectifs de durabilité. Dans une lettre à Durazo, l’American Apparel and Footwear Association a également fait part de ses préoccupations concernant le projet de loi dans son projet actuel.

La prise de contrôle d’Ugg à base de plantes : Est-ce que davantage d’amateurs de durabilité devraient prêter attention aux ambitions d’Ugg en matière d’énergie végétale ?

La semaine dernière, Ugg a organisé une exposition d’art commémorative avec l’artiste de sculpture et d’installation Meg Webster pour son exposition « Wave » sur Governor’s Island à Manhattan. L’événement zéro déchet était un clin d’œil à « Feel Good », la plate-forme de développement durable de la marque lancée à l’automne 2020, et à la nouvelle gamme de chaussures « Plant Power » d’Ugg, qui a fait ses débuts plus tôt cette année.

Trois styles de signature – y compris la sandale Fluff Sugar fabriquée avec une mousse alternative SugarSole EVA à base de canne à sucre et 100 pour cent Tencel Lyocell de Lenzing pour la fausse fourrure – composent la collection capsule.

Pour les deux autres styles, les semelles en petits lots sont constituées de latex naturel issu de l’hévéa hévéa, ce qui décourage la déforestation car les arbres ne sont pas abattus avant 25 ans.

Selon Andrea O’Donnell, présidente de Ugg et Koolaburra by Ugg chez Deckers Brands, les ambitions ne commencent et ne se terminent pas avec une seule capsule.

“En tant que première marque à fabriquer de la fausse fourrure à partir de 100 % Tencel Lyocell, nous lancerons deux collections avec cette innovation l’automne prochain”, a déclaré O’Donnell. « Nous allons également augmenter régulièrement notre utilisation de SugarSole sur toute la ligne principale, à commencer par les Classics et les pantoufles. Chez Ugg, nous visons à incorporer 50 % de matériaux certifiés responsables et durables dans nos produits de chaussures (y compris recyclés, renouvelables, régénérés et naturels) d’ici l’exercice 2022. »

Le teaser arrive à un moment passionnant pour l’innovation matérielle où des marques comme Allbirds (avec ses chaussures «Plant Leather» à venir à l’automne), Gucci (avec des chaussures fabriquées avec ses «Demetra» développées en interne déjà disponibles) et bien d’autres prévoient des lignes qui éliminent progressivement les synthétiques vierges pour des alternatives à base de plantes.

Ugg a récemment abandonné sa collaboration de juin avec Telfar et bénéficie d’une nouvelle pertinence alors que les Crocs, Tevas et autres chaussures de confort verrouillent les bras avec l’ensemble de mode.