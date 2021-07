Maintenant, Amazon explore les crypto-monnaies, la blockchain ; conseils sur les paiements cryptographiques avec cette offre d’emploi

Amazon n’accepte pas encore les crypto-monnaies comme paiements.

Les clients d’Amazon pourraient bientôt payer en crypto-monnaies telles que Bitcoin pour leurs commandes. Au milieu de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et des entreprises, Amazon cherche également à développer des capacités autour des monnaies numériques et de la technologie blockchain sous-jacente pour ses paiements verticaux. Selon une offre d’emploi d’Amazon, son équipe d’acceptation et d’expérience des paiements, qui s’occupe de son activité de paiement, cherche à embaucher un responsable des produits de monnaie numérique et de blockchain à son siège de Seattle, Washington. Cette décision a indiqué l’expérience possible d’Amazon dans l’activation des crypto-monnaies pour accepter les paiements des clients dans un avenir proche.

“L’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements recherche un chef de produit expérimenté pour développer la stratégie et la feuille de route des produits en matière de monnaie numérique et de blockchain d’Amazon”, indique la description de poste. Amazon a déclaré que le candidat tirerait parti de son expertise dans le domaine de la blockchain, du grand livre distribué, des devises numériques de la banque centrale et de la crypto-monnaie pour développer les capacités qui devraient être développées, piloter la vision globale et la stratégie produit, et gagner l’adhésion et l’investissement du leadership. pour de nouvelles capacités.

«Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible », a déclaré Amazon dans un communiqué partagé avec les médias.

Lisez aussi: Elon Musk dit que Tesla est le plus susceptible de reprendre l’acceptation de Bitcoin après la « diligence raisonnable » sur les énergies renouvelables

Essentiellement, le candidat devrait diriger les efforts d’Amazon en matière de crypto-monnaie dans les paiements, car il / elle « possèderait la vision et la stratégie de la stratégie et de la feuille de route des produits en matière de monnaie numérique et de blockchain d’Amazon ». Le candidat doit posséder une compréhension approfondie de l’écosystème numérique/crypto-monnaie et des technologies associées, a déclaré Amazon. La société n’accepte pas encore les crypto-monnaies comme paiements.

Actuellement, la branche de cloud computing Amazon Web Services (AWS) propose un service Managed Blockchain. Le service permet aux utilisateurs de rejoindre des réseaux publics ou de créer des réseaux privés sur plusieurs comptes AWS avec les frameworks open source, Hyperledger Fabric et Ethereum. Selon Amazon, ces cadres de blockchain permettent des transactions sécurisées et le partage de données sur un grand livre distribué et immuable.

Dans un développement similaire, Apple avait également publié en mai de cette année un poste intitulé “Business Development Manager – Alternative Payments”, qui laissait présager son intérêt pour les crypto-monnaies. La verticale de paiement de l’entreprise, appelée Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC), recherchait un responsable du développement commercial pour diriger ses « Partenariats de paiement alternatifs ». « C’est en effet un grand signe que les grandes entreprises commencent à adopter les monnaies numériques. En tant que vrais partisans de la décentralisation, nous avons toujours considéré que cela était inévitable. C’est l’équivalent de l’informatisation des banques il y a 20 ans », a déclaré à Financial Express Online Pruthvi Rao, cofondateur et PDG de la société de blockchain Zebi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.