Maintenant, Apple explore les crypto-monnaies; cherche à embaucher BDM pour sa division “ paiements alternatifs ”

L’intérêt d’Apple en matière de cryptographie fait suite à un soutien institutionnel accru, car une multitude de grandes entreprises telles que Tesla, JPMorgan, PayPal, MicroStrategy, Goldman Sachs et bien d’autres se sont lancées dans les devises numériques, en particulier Bitcoin.

Apple s’ajoute à une tribu croissante d’entreprises et d’institutions expérimentant les crypto-monnaies. Le fabricant d’iPhone dans un poste intitulé «Business Development Manager – Alternative Payments» a fait allusion mardi à son intérêt pour l’exploration du buzz crypto. Le secteur vertical de paiement de la société appelé Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC) est à la recherche d’un responsable du développement commercial pour diriger ses «partenariats de paiement alternatifs», ayant plus de cinq ans d’expérience avec des fournisseurs de paiement alternatifs, y compris la crypto-monnaie en dehors des portefeuilles numériques, achetez maintenant payer plus tard les programmes, etc., lit le poste.

«Nous avons besoin de votre aide pour créer un cadre de partenariat et des modèles commerciaux, définir des paradigmes de mise en œuvre, identifier les principaux acteurs et gérer les relations avec des partenaires de paiement alternatifs stratégiques», a déclaré Apple dans le poste qui sera situé dans son siège en Californie.

«C’est en effet un bon signe que les grandes entreprises commencent à adopter les monnaies numériques. En tant que vrais partisans de la décentralisation, nous avons toujours considéré que cela était inévitable. C’est l’équivalent de l’informatisation des banques il y a 20 ans, mais elle aura probablement une signification beaucoup plus large car elle est d’importance mondiale. Outre la technologie, il sera impatient de voir son implication sur la façon dont les entreprises utiliseront cela pour interagir avec leurs clients », a déclaré Pruthvi Rao, cofondateur et PDG de la société de blockchain Zebi à Financial Express Online.

La décision d’Apple s’appuie sur l’intention possible de la société d’offrir une prise en charge des paiements Bitcoin via son portefeuille. Selon de récents rapports médiatiques, Apple Pay permet aux utilisateurs de dépenser du Bitcoin. En février de cette année, BitPay, qui fournit des services de paiement Bitcoin et crypto-monnaie, avait annoncé que les titulaires de carte américains de sa BitPay Prepaid Mastercard peuvent ajouter leur carte à Apple Wallet et dépenser avec Apple Pay. Selon ., citant un rapport de recherche de la banque d’investissement RBC Marchés des capitaux en février de cette année, Apple a une «opportunité claire» d’offrir un mécanisme d’achat et de vente de crypto-monnaies – un mouvement qui lui permettrait de gagner immédiatement des parts de marché.

Lisez aussi: Après Mark Cuban, Sandeep Nailwal de Polygon veut qu’Elon Musk de Tesla soutienne sa plate-forme cryptographique

Alors que la société cherche à explorer les cryptos, elle était contre l’opinion des entreprises créant leurs propres crypto-monnaies. “Non. Je pense vraiment qu’une monnaie doit rester entre les mains des pays. Je ne suis pas à l’aise avec l’idée qu’un groupe privé mette en place une monnaie concurrente », avait déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, au journal financier français en 2019, selon un rapport de .. La déclaration répondait à une question de savoir si Apple suivrait Facebook dans le lancement de sa propre crypto-monnaie. Plus tôt en 2019, Facebook avait annoncé la crypto-monnaie Libra.

L’intérêt d’Apple en matière de cryptographie fait suite à un soutien institutionnel accru, car une multitude de grandes entreprises telles que Tesla, JPMorgan, PayPal, MicroStrategy, Goldman Sachs et bien d’autres se sont lancées dans les devises numériques, en particulier Bitcoin. Plus tôt ce mois-ci, Mark Zuckerberg de Facebook avait également fait allusion à son éventuel investissement dans la crypto-monnaie après avoir publié une photo de ses deux chèvres – dont l’une porte le nom de Bitcoin – sur Facebook. Le précédent projet Libra avait fait face à la résistance des régulateurs du monde entier et a finalement été incapable de décoller.

Les suggestions / recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier / d’investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.