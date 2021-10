Maintenant, Bajaj Finserv réduit le taux d’intérêt des prêts immobiliers ; vous pouvez obtenir jusqu’à Rs 5 crore à seulement Rs 645/lakh EMI

D’autres banques ont également proposé des offres de taux d’intérêt bas pour les emprunteurs de prêts immobiliers.

NBFC Bajaj Finserv Limited a annoncé aujourd’hui (mardi) une réduction des taux d’intérêt pour ses prêts immobiliers. Le taux d’intérêt pour les candidats salariés et professionnels commence désormais à 6,70 % par an, soit 0,05 % de moins qu’auparavant 6,75 % par an.

Dans un communiqué, Bajaj Finserve a déclaré que les candidats ayant de solides profils de crédit et de revenu ont de bonnes chances de se voir offrir ce taux promotionnel, ce qui rend effectivement leurs IME de prêt immobilier aussi bas que Rs. 645/lakh.

Les clients existants de crédit immobilier peuvent également bénéficier de ce nouveau taux d’intérêt en transférant leur crédit immobilier à Bajaj Finserv. Non seulement ils économisent sur les sorties d’intérêts, mais ils ont également la possibilité de bénéficier d’un prêt complémentaire. Le processus de transfert de solde de prêt immobilier est rapide, sans tracas et complété avec une documentation minimale.

Bajaj Finserv a réduit le taux d’intérêt de son prêt immobilier dans le cadre d’une offre festive, et les personnes intéressées peuvent en profiter au maximum en faisant une demande de prêt immobilier en ligne via le (formulaire de demande) sur leur site Web ou hors ligne via l’une de leurs succursales en Inde. . Grâce au processus en ligne, les candidats bénéficient d’une demande de prêt sans contact, où l’ensemble du processus, à l’exception de la dernière étape, se fait par appel ou par courrier.

Principales caractéristiques et avantages

Une durée de remboursement flexible pouvant aller jusqu’à 30 ansMontant de prêt immobilier important de Rs. 5 Cr*, voire plus, éligibilité de baseMontant important du prêt complémentaire de Rs. 1 Cr*, ou même plus, éligibilité de base sur le transfert de soldePrêts externes liés à des références (taux de pension) Bonification d’intérêts dans les catégories EWS et LIG du régime PMAYOptions de remboursement adaptées à vos besoinsTraitement rapide et meilleures conditions sur plus de 5 000 projets approuvésService à domicile pour la sélection de documents -upDéboursement en 48h* à compter de l’approbation et de la vérificationGestion de compte en ligneZéro prépaiement partiel et frais de saisie

Admissibilité

Pour les salariés, les critères d’éligibilité au prêt immobilier du prêteur sont simples.

Les candidats doivent avoir au moins trois ans d’expérience professionnelle dans une entreprise publique ou privée ou une multinationale.

Le demandeur doit être un citoyen indien (les NRI ne sont pas éligibles) et avoir entre 23 et 62 ans, 62 ans étant comptés comme l’âge au moment de l’échéance du prêt.

Le critère en termes de revenu varie en fonction de l’âge du demandeur et de son lieu de résidence entre Rs. 30 000 et Rs. 50 000.

