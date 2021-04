maintenant ce sera plus égal et nous pouvons le choisir nous-mêmes

01/04/2021 à 21:25 CEST

Le fait que le rôle traditionnel des femmes ait été celui des services et des soins signifie que dans une société hétéropatriarcale comme la nôtre il est difficile de détacher cette question de notre mentalité. Pour cette raison, même sans s’en rendre compte, nous tombons parfois dans de petites erreurs qui montrent que nous avons encore une puce vraiment macho.

Ainsi, Siri avait par défaut une voix féminine, ce qui a suscité quelques critiques. Il s’agissait de savoir comment un assistant doit nécessairement être femme pour être le rôle traditionnel des femmes. Quelque chose qu’il semble qu’Apple a réussi à comprendre et qu’ils ont fait un effort pour changer.

Il est vrai que nous pourrions choisir entre différentes voix dans la section des paramètres pour configurer notre téléphone à notre guise. Cependant, cela a maintenant changé et Dès que nous configurerons notre téléphone, nous devrons choisir la voix que nous aimons le plus. De la part d’Apple, ils considèrent qu’il s’agit d’un pas en avant dans «l’inclusion et l’égalité» car il laisse de côté ce look macho qui pouvait se produire auparavant.