Maintenant, Cuba reconnaît et réglemente les cryptos tels que le bitcoin ; la banque centrale cite “l’intérêt socio-économique”

La nation caribéenne Cuba est prête à reconnaître et à réglementer les crypto-monnaies telles que le bitcoin pour les paiements, a déclaré son gouvernement par le biais de la résolution 215 publiée au journal officiel jeudi. La résolution a noté que la banque centrale du pays établira des règles pour les monnaies virtuelles. “La Banque centrale de Cuba, pour des raisons d’intérêt socio-économique, peut autoriser l’utilisation de certains actifs virtuels dans des transactions commerciales et autoriser des fournisseurs de services d’actifs virtuels pour des opérations liées aux activités financières, d’échange et de collecte ou de paiement”, indique la résolution.

Il a ajouté que les institutions financières et autres entités juridiques du pays ne peuvent « utiliser des actifs virtuels qu’entre elles et avec des personnes physiques, pour effectuer des opérations monétaires et commerciales, ainsi que des échanges et des remboursements ; ainsi que pour satisfaire aux obligations pécuniaires, lorsque cela est autorisé par la Banque centrale de Cuba. Selon un rapport de ., la popularité de ces devises a augmenté au sein d’un groupe à la pointe de la technologie à Cuba, car il est devenu plus difficile d’utiliser des dollars, en partie à cause des règles d’embargo renforcées imposées sous l’ancien président Donald Trump.

Envoyer et recevoir de l’argent entre les États-Unis et Cuba est devenu extrêmement difficile sous l’administration Trump, a rapporté CNBC citant le Dr Mrinalini Tankha, professeur d’anthropologie à l’Université d’État de Portland, qui fait des recherches sur Cuba depuis 10 ans. Selon Tankha, certains Cubains avant la pandémie se tourneraient vers des services de messagerie clandestins et quelque peu semi-formels appelés mulas, où les agences transporteraient de l’argent à Cuba et le distribueraient aux habitants de l’île. Ce chemin est également devenu très difficile à mesure que la pandémie a immobilisé des vols dans le monde entier, a-t-elle ajouté.

En juin de cette année, El Salvador, nation d’Amérique centrale, est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Afin d’attirer les entrepreneurs en crypto dans le pays, le président Bukele avait annoncé qu’il n’y aurait pas d’impôt sur les plus-values ​​sur Bitcoin et qu’une résidence permanente immédiate serait offerte aux entrepreneurs en crypto dans le pays.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

