Maintenant, Dwayne Johnson trolle même Disney sur la nouvelle vidéo de croisière dans la jungle d’Emily Blunt

Hier, nous avons vu ce qui semblait être une petite bataille amusante entre les co-stars de Jungle Cruise Dwayne Johnson et Emily Blunt. Chacun a lancé sa propre version d’une nouvelle bande-annonce de Jungle Cruise, se présentant comme la star du film. C’était une façon amusante de promouvoir le film car cela offrait aux fans deux bandes-annonces un mois avant la sortie du film, et cela nous donnait plus de plaisanteries amusantes entre les deux protagonistes. Cela a continué d’être divertissant tout au long des mois en cours alors que le film retardé se rapproche de plus en plus de la sortie, et le nouveau The Rock a étendu sa colère de troller à Disney lui-même.