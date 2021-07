La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a reconnu que “l’inflation rapide” persisterait encore plusieurs mois après avoir minimisé à plusieurs reprises le risque d’augmentation des prix à la consommation.

Les Américains peuvent s’attendre à ce que les prix à la consommation poursuivent leur hausse rapide jusqu’à ce qu’ils reviennent à la normale à “moyen terme”, a déclaré Yellen jeudi dans une interview à CNBC. Mais Yellen, avec de hauts responsables de la Réserve fédérale, a prédit que l’inflation ne serait pas une préoccupation.

“Nous aurons encore plusieurs mois d’inflation rapide”, a déclaré Yellen à CNBC. “Donc je ne dis pas que c’est un phénomène d’un mois.”

“Mais je pense qu’à moyen terme, nous verrons l’inflation revenir à des niveaux normaux”, a-t-elle déclaré. « Mais, bien sûr, nous devons garder un œil attentif dessus. »

Pourtant, en février, Yellen a minimisé les risques d’inflation, affirmant que le département du Trésor avait les outils pour faire face au risque “s’il se matérialise”. Elle a également repoussé l’avertissement de l’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers selon lequel le programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden déclencherait une inflation massive et unique dans une génération.

Yellen a ajouté que l’administration Biden était plus préoccupée par les emplois que par la hausse des prix.

Un mois plus tard, le secrétaire au Trésor a de nouveau minimisé l’inflation lorsqu’on lui a demandé si les chèques de relance de 1 400 $ inclus dans le plan de secours pourraient faire augmenter les prix, selon l’Associated Press. Elle a de nouveau poussé la législation, affirmant qu’elle était la clé d’une reprise économique complète.

“Je ne pense vraiment pas que cela va se produire”, a-t-elle déclaré dans l’interview du 8 mars, a rapporté l’AP. “Nous avions un taux de chômage de 3,5% avant la pandémie et il n’y avait aucun signe d’augmentation de l’inflation.”

Puis, une semaine plus tard, Yellen a doublé, affirmant à nouveau qu’il n’y aurait pas d’inflation significative.

« Y a-t-il un risque d’inflation ? Je pense qu’il y a un petit risque et je pense que c’est gérable », a déclaré Yellen à ABC News.

“Je ne pense pas que ce soit un risque important”, a-t-elle poursuivi. “Et s’il se matérialise, nous le surveillerons certainement, mais nous avons des outils pour y remédier.”

Cependant, les prix à la consommation ont augmenté plus rapidement qu’ils ne l’ont fait depuis des décennies, selon les données du gouvernement. Les économistes s’attendent également à ce que l’inflation augmente plus haut et plus longtemps que prévu.

En outre, plusieurs grandes entreprises américaines ont récemment annoncé des augmentations de prix tandis que le plus grand nombre de petites entreprises ont signalé des hausses de prix depuis 1981.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]

