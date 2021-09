Maintenant, enregistrez votre animal de compagnie via l’application mobile à Noida

Auparavant, les animaux devaient être enregistrés en personne dans les bureaux de l’autorité. (Image représentative)

La nouvelle application mobile lancée par l’Autorité Noida facilitera l’enregistrement des animaux de compagnie. Dans le cadre des règles de l’administration, il est obligatoire d’enregistrer les animaux de compagnie. Cependant, seule une poignée d’individus ont enregistré leurs animaux de compagnie jusqu’à présent, a déclaré un responsable de l’Autorité de Noida.

Pour le processus d’enregistrement, une personne doit fournir des informations telles que le nom, le type, l’âge, le sexe et la race de l’animal, les détails de la vaccination sur l’application. Des informations telles que le nom du propriétaire, son adresse, son numéro de téléphone et le type de maison telle que maison indépendante, gratte-ciel, village devront également être fournies. Le propriétaire doit également télécharger trois photographies – deux de l’animal seul et une avec le propriétaire – sur l’application. Les propriétaires devront également télécharger leurs photographies, une preuve d’identité, une signature numérique et le carnet de vaccination de l’animal.

Les frais pour enregistrer un animal de compagnie sont de Rs 1 000 chaque année. L’inscription devra également être renouvelée chaque année. À l’heure actuelle, l’Autorité de Noida n’exige que l’enregistrement des chiens et des chats.

Il est également obligatoire pour les propriétaires d’enregistrer leurs animaux de compagnie dans les 15 jours suivant leur obtention.

Selon les règles de l’Autorité Noida, les propriétaires ne peuvent pas laisser leur chien dans les espaces publics tels que les rues, les parcs et les routes sans surveillance. Ils ne permettraient pas non plus à l’animal de déféquer à l’air libre dans les parcs, les rues et les routes. Il serait également de la responsabilité du propriétaire de s’assurer qu’aucun voisin ou autre personne n’est dérangé ou n’a de problèmes avec l’entretien et le confort de l’animal.

L’Autorité de Noida interdit également de gérer des centres d’élevage de chiens à partir de toute maison ou appartement dans des zones résidentielles à des fins commerciales.

Si le propriétaire de l’animal décède ou si quelqu’un d’autre adopte l’animal, il doit en être informé dans les 15 jours.



