Maintenant GREE Stock, SPRT vient d’avoir un nouveau nom et Bitcoin Focus

Si vous n’avez pas suivi l’histoire de Support.com, la société a récemment fusionné avec Génération Greenidge (NASDAQ :VERT) le 14 septembre. Auparavant, les actions SPRT – maintenant les actions GREE – ne représentaient que le support technique pour les employés travaillant à domicile. Maintenant, cependant, ce nom est appliqué à la crypto-monnaie. Greenidge a acheté sa centrale électrique de New York en 2014, la convertissant au gaz naturel d’ici 2017. L’entreprise utilise maintenant l’installation pour exploiter quelque 8 000 Bitcoin (CCC :BTC-USD) ordinateurs miniers.

Source : biggunsband / Shutterstock.com

Lorsque j’ai écrit à propos de Support.com début septembre, j’étais d’accord avec le projet de fusion de la direction. J’ai comparé le mouvement à une passe «Je vous salue Marie» dans le football. Après tout, SPRT a réalisé très peu de bénéfices au fil des ans et la croissance des revenus est devenue anémique.

Ce changement d’orientation est intelligent. Pourtant, je ne sais pas si les actionnaires verront plus d’appréciation du capital ici. Tout dépend vraiment de la rentabilité du pari sur une exploitation minière Bitcoin plus propre. Voici pourquoi.

Le nouveau focus de Support.com sur les cotes

Si vous allez sur la page « Gestion de l’environnement » de Greenidge, vous verrez que la société est très fière de son travail pour fournir une exploitation minière Bitcoin plus propre. Greenidge déclare :

« Dans le nord de l’État de New York, nous avons transformé une ancienne centrale au charbon en une centrale électrique au gaz naturel à combustion propre, réduisant considérablement les émissions de carbone historiques de l’installation. […] En Caroline du Sud, environ les deux tiers de notre électricité proviennent de sources à zéro carbone telles que l’énergie nucléaire, et nous nous sommes engagés à compenser l’empreinte carbone restante de l’exploitation.

Cependant, tout le monde n’est pas aussi impressionné par Greenidge sur ce front. En juillet, NBC News a publié un article intéressant qui offrait un autre point de vue sur ce qui se passe à l’usine – un point moins motivé par l’argent des investisseurs. L’article note ce qui suit :

“[E]les missions de l’usine explosent. À la fin de l’année dernière, même si elle ne fonctionnait qu’à 13 % de sa capacité, les émissions d’équivalent dioxyde de carbone de l’usine s’élevaient à 243 103 tonnes, contre 28 301 tonnes en janvier. […] Avant de commencer à extraire des bitcoins, l’usine générait des émissions de carbone de 119 304 tonnes en 2018 et de 39 406 tonnes en 2019. »

Maintenant, les protestations de l’usine sont monnaie courante. De plus, les habitants n’aiment pas l’idée de convertir une trentaine de centrales électriques de New York en installations minières. L’impact environnemental est franchement bien supérieur à ce que Greenidge laisse entendre. L’ancienne administratrice de l’Environmental Protection Agency (EPA) Judith Enck a noté ceci : « New York s’était fixé comme objectif légal de réduire les émissions de gaz à effet de serre. […] L’État n’atteindra pas cet objectif si l’exploitation minière de Greenidge Bitcoin se poursuit. »

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour SPRT – ou devrais-je dire, stock GREE ?

Stock GREE : que se passe-t-il si l’usine est fermée ?

À l’heure actuelle, l’ensemble du mouvement des crypto-monnaies est composé de taureaux qui diront presque n’importe quoi pour défendre leur cause. Je ne dis pas que c’est une mauvaise chose. Si vous croyez en quelque chose, vous devriez être passionné par ces croyances. Mais dans ce cas, Greenidge utilise des lois environnementales qui ont été conçues bien avant l’exploitation minière afin de contourner l’opposition.

Cela dit, si les militants de Dresde, New York peuvent trouver des soutiens bien financés pour financer la lutte contre ces émissions excessives, les actionnaires de Support.com pourraient aussi finir par en prendre le coup.

Premièrement, l’usine pourrait un jour devoir dépenser des millions et des millions pour résoudre son problème d’émissions. Ce serait coûteux et chronophage. Deuxièmement, si Support.com devait à nouveau fonctionner seul en raison d’un revers environnemental, les investisseurs ne lui donneraient probablement pas une autre chance.

En conséquence, cette action, qu’elle soit négociée en tant qu’action GREE ou action SPRT, pourrait probablement être renvoyée dans la fourchette de 2 $. C’est là qu’il s’est négocié aussi récemment qu’en mai, valant une fraction de sa valeur actuelle.

Alors, tout cela arrivera-t-il ? J’en doute. Mais c’est quelque chose à garder à l’esprit. D’autant plus que les investisseurs continuent de s’entasser sur ce soi-disant train de sauce crypto.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.