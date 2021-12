Maintenant, il sera beaucoup plus cher de faire l’achat, et la faute est au prix de l’énergie | La vie

Ce sont les produits qui ont le plus augmenté ces derniers mois en raison de la hausse des prix de l’énergie.

L’augmentation incessante du prix de l’énergie ne se fait pas seulement sentir dans la facture d’électricité de votre maison, mais aussi dans ces produits de base que vous achetez chaque semaine dans votre supermarché préféré, et c’est qu’une étude récente de l’OCU vient montrer que la les agrafes que vous avez achetées il y a six mois sont maintenant plus chères.

Cependant, selon les dernières données de la Institut national de la statistique Les hausses de prix se sont déjà répercutées dans une multitude de secteurs, le secteur alimentaire se distinguant par 3%.

Maintenant, selon l’OCU, ils ont analysé le comportement des prix au cours des six derniers mois de 23 produits de catégories telles que viande, fruits, légumes, boissons, produits laitiers, aliments emballés, pharmacie et hygiène dans 14 chaînes de supermarchés nationales.

Ce tableau réalisé par l’OCU, on peut voir le prix des produits de base en mai et le prix qu’ils avaient fin novembre, la plupart connaissent une augmentation considérable, surtout si l’on s’en tient aux produits en bas de tableau où la hausse est surprenante.

Ainsi, les produits qui ont le plus augmenté ont été la margarine ou les pâtes de plus de 20 %, mais aussi le lait, les œufs et la viande de veau, qui ont augmenté de plus de 10 % au cours des six derniers mois.

De l’OCU, ils préviennent que cette augmentation de prix sera maintenue au cours des prochains mois et conseillent choisissez des produits de saison qui ont généralement les meilleurs prix, ou optez pour l’un des supermarchés les moins chers de notre pays.