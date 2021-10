Maintenant, il y a des murmures à Washington que Biden est sur le point de délivrer un mandat de passeport vaccinal pour les voyages interétatiques

in

par Kyle Becker, Becker News :

L’administration Biden est sur le point de procéder à sa prochaine prise de pouvoir inconstitutionnelle dans le cadre d’un «mandat de vaccin» pour les voyages inter-États aux États-Unis, selon des informations sur Capitol Hill.

Les législateurs républicains du Congrès tentent de devancer le prochain décret attendu en introduisant une législation pour bloquer un décret ou une directive.

«Dans un discours prononcé mercredi devant le Sénat, le sénateur Rick Scott (R-Fla.), rejoint par les sens. Ron Johnson (R-Wis.) et Mike Lee (R-Utah), a présenté une législation qui interdirait l’administration Biden de la mise en œuvre des exigences en matière de passeports vaccinaux pour les voyages interétatiques », a rapporté Epoch Times.

La loi sur la prévention des mandats inconstitutionnels de vaccins pour le commerce interétatique «interdirait à plusieurs agences fédérales impliquées dans le commerce et les voyages interétatiques d’exiger une preuve de vaccination: le ministère des Transports, qui supervise la Federal Aviation Administration, la National Railroad Passenger Corporation (Amtrak), le Surface Transportation Board, Transportation Security Administration, National Transportation Safety Board, Federal Maritime Commission et Department of Commerce », selon le rapport.

« Le gouvernement fédéral n’a pas à imposer des mandats de vaccination à notre peuple et à nos entreprises qui travaillent dur », a fait remarquer le sénateur Rick Scott.

« La Cour suprême a déjà statué que vous ne pouvez pas être obligé de souscrire une assurance en vertu de la clause commerciale. Pourquoi le président Biden penserait-il qu’il pourrait le faire avec un mandat de vaccin ? » Il a demandé.

« Les voyages sont essentiels à la réouverture complète de notre économie. Les camionneurs, expéditeurs, pilotes et livreurs américains jouent un rôle important dans la livraison des marchandises nécessaires au maintien de notre économie », a-t-il poursuivi.

« Les Américains en ont marre que le gouvernement leur dise quoi faire. Et le peuple américain est plus que capable de prendre la bonne décision pour le protéger, lui, sa famille et ses voisins », a-t-il ajouté.

Il y a eu de nombreux signes ces dernières semaines que l’administration Biden est sur le point de délivrer un mandat de vaccin pour les voyages interétatiques, même si cela serait manifestement constitutionnel.

Le Dr Anthony Fauci, chef du NIAID, est généralement le messager que l’administration envoie pour préparer le public aux mesures extrêmes à venir. Fauci a récemment soutenu un mandat de vaccination pour les voyages interétatiques.

« Je soutiendrais ça. Si vous voulez monter dans un avion et voyager, alors vous devriez être vacciné », a déclaré Fauci dans une interview sur le podcast Skimm This à la mi-septembre.

“Fauci a précisé plus tard que l’administration Biden n’étendait pas encore son mandat de vaccination aux voyages, bien que cela soit à l’étude”, a noté NPR.

Dr Zeke Emanuel, qui a tristement gagné le surnom de « Dr. Death” pour son soutien aux panneaux de la mort dans Obamacare, sans surprise, soutient également la pratique draconienne.

“Pour surmonter le covid-19, au moins 80% des Américains doivent être vaccinés”, a co-écrit Emanuel dans un éditorial du Washington Post avec le professeur Cornell John P. Moore. « Nous sommes maintenant à 54 pour cent. Les efforts volontaires se sont avérés insuffisants. Il est inévitable que nous ayons besoin d’un autre mandat – cette fois pour les voyages intérieurs en avion, en train et en bus. »

L’ancien secrétaire aux transports de l’ancien président Obama a également apporté son soutien aux mandats autoritaires.

“L’homme qui dirigeait le ministère des Transports de l’ancien président Barack Obama pense que le président Joe Biden est trop indulgent envers les compagnies aériennes et les voyageurs des compagnies aériennes dans le cadre des efforts du gouvernement pour maîtriser la pandémie”, a rapporté Politico.

