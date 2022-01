Maintenant, il y a une voix qui répond, plus tôt il y avait un monologue : Smriti Irani sur la polarisation

Les fondamentaux ou les bases sur lesquels se battent les élections de l’UP sont les questions de développement, a déclaré Smriti Irani.

Le ministre de l’Union et député du BJP d’Amethi Smriti Irani a déclaré qu’auparavant, il y avait des gens qui se considéraient comme l’incarnation de l’intelligentsia et qu’ils sont maintenant contestés. S’exprimant sur la question de la polarisation lors d’une discussion avec The Indian Express, elle a déclaré qu’auparavant, il y avait un monologue et qu’il y a maintenant des voix qui répondent.

Irani répondait à la question d’un fossé profond entre les gens des idéologies de droite et les idéologies de gauche à travers le monde. Exprimant son point de vue lors du programme Indian Express e-Adda, elle a déclaré: «Auparavant, il n’y avait qu’un monologue. Maintenant, il y a une voix qui répond. Et je pense que c’est ce qui a déconcerté beaucoup. « Pourquoi répondez-vous ? ». Nombreux sont ceux qui pensaient qu’ils étaient la quintessence de l’intelligentsia. Maintenant, ils sont contestés. Oubliez les groupes WhatsApp, même sur Twitter. Donc, je pense que la netteté de la polarité dont vous parlez peut être réduite si tout le monde attend ou veut écouter. Je pense que c’est là que la conversation peut commencer.

Elle a ajouté : « Le fait est que la célébration de deux démocraties est que, quelles que soient les idéologies, si nous pouvons nous réunir, faire partie de la conversation, si nous pouvons simplement entretenir une pensée pour le bien de la conversation, je pense que est notre véritable hommage et notre contribution à une démocratie croissante et saine.

Cependant, elle a ajouté que l’idéologie d’une personne n’a pas d’importance pour elle tant que la personne ne rabaisse pas l’Inde et ne dit pas « Bharat Tere Tukde Honge ».

Sur la question du ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, déclarant que les scrutins de l’assemblée seront un concours de 80:20, Irani a déclaré : « Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas de polarisation lorsque le parti Samajwadi parle de voir Lord Krishna dans son rêves, je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas de polarisation quand Mme Vadra va rendre hommage à une mosquée. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas de polarisation lorsque M. Gandhi porte un Janeu par-dessus son manteau. Pourquoi le raillerie de polarisation sur la question ainsi posée uniquement vis-à-vis du BJP ? Que M. Yogi ait embrassé le mode de vie Hindutva n’est inconnu de personne et c’est sa position indépendamment de sa politique. Les fondamentaux ou les bases sur lesquelles se battent les élections de l’UP sont les enjeux du développement.

Irani a également déclaré que le gouvernement du BJP dans l’Uttar Pradesh a fait un certain nombre d’interventions qui sont devenues une partie de la vie quotidienne des gens, comme la construction de maisons pour les pauvres sous le Premier ministre Gramin Awas Yojana ou la construction de toilettes.

