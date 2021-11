Maintenant, ils apprennent aux robots à ouvrir des portes et même à se recharger | La technologie

Les robots du futur seront probablement capables d’ouvrir des portes, leur donnant une plus grande autonomie.

La robotique a progressé à pas de géant au cours des dernières décennies, avec de nombreux robots nous aidant dans les usines, également dans les travaux de surveillance ou même dans l’exploration, mais quelque chose que les robots ne peuvent toujours pas faire, c’est ouvrir des portes, un élément essentiel s’ils veulent être un peu. plus proche de l’efficacité qu’un être humain.

Et c’est qu’ouvrir une porte n’est pas facile pour un robot, notamment à cause du nombre immense de poignées et de boutons qu’il doit apprendre non seulement à saisir, mais aussi à déplacer pour que la porte concernée s’ouvre.

Heureusement, maintenant, les étudiants de la Université de Cincinnati aux États-Unis ils construisent un robot autonome capable d’ouvrir des portes et aussi trouver une prise électrique pour recharger.

En principe, ils veulent orienter cette avancée vers les robots actuellement présents dans les aéroports, les hôpitaux et les bureaux pour les rendre plus autonomes, pouvant être rechargés sans l’intervention d’un être humain et capables d’ouvrir des portes si nécessaire.

Cette avancée, publiée dans le magazine IEEE Access, est encore à un stade très prématuré étant donné que d’après ce qu’elle dit soleil de Yufeng, doctorant et auteur principal de l’étude, un robot autonome capable d’ouvrir une porte « a de nombreux défis ».

Et c’est qu’un robot doit savoir quelle force il doit exercer pour ouvrir une porte, et aussi comprendre les milliers de portes différentes qui existent pour savoir comment ouvrir chacune d’elles.

Les chercheurs ont d’abord essayé de numériser une pièce entière pour créer des modèles 3D pour les robots, mais cette méthode prend du temps et ne fonctionnerait que pour une pièce particulière qui a déjà été numérisée.

C’est pourquoi les étudiants utilisent l’apprentissage automatique pour surmonter ce défi. permettre au robot d’apprendre lui-même à ouvrir une porte, et si cela en principe peut prendre beaucoup de temps, ce temps serait raccourci à chaque erreur puisqu’il en tirerait des leçons.