Maintenant, ils avertissent que la «variante delta» provoquera la plus grande vague COVID de toute la pandémie ⋆ 10z viral

de Michael Snyder, Fin du rêve américain :

Beaucoup de gens pensaient que la pandémie était presque terminée. Pendant un certain temps là-bas, le nombre de cas diminuait, les restrictions étaient annulées et la vie commençait à revenir à la normale partout dans le monde. Mais même au milieu de toutes les bonnes nouvelles, les autorités sanitaires mondiales ont continué à insister sur le fait que de gros problèmes se préparaient en Inde. On nous a dit que de nouvelles souches mutantes extrêmement dangereuses du virus y étaient apparues, et c’est quelque chose dont j’ai déjà parlé. Maintenant, l’une de ces souches qui est connue sous le nom de “Delta” se propage rapidement sur toute la planète, et les autorités sanitaires mondiales nous avertissent que la plus grande vague de toute la pandémie est encore devant nous.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Au Royaume-Uni, il est apparu qu’ils battaient le virus. Les cas et les décès étaient en baisse, et de nombreux membres de la population en général appelaient haut et fort à la fin des blocages car ils n’étaient plus nécessaires.

Mais maintenant, “Delta” fait des ravages de manière majeure. Le nombre de nouveaux cas au Royaume-Uni a augmenté de 109% en une semaine seulement, et il est rapporté que “Delta” représente 91% des nouveaux cas…

La souche, qui a été détectée pour la première fois en Inde, a fait des ravages au Royaume-Uni, où elle représente désormais 91% de tous les nouveaux cas. Cela a fait augmenter les cas de Covid dans ce pays de 109% en une seule semaine, le gouvernement envisageant maintenant de prolonger les restrictions de verrouillage d’un mois supplémentaire.

C’est très alarmant à entendre, mais ce n’est pas la plus grande nouvelle.

Selon Public Health England, 29% des personnes décédées du «Delta» ont été entièrement vaccinées…

Attisant les craintes, une étude de Public Health England montre que 29% des 42 personnes décédées après avoir attrapé la nouvelle souche avaient reçu leurs deux vaccins Covid.

Relisez-le et laissez-le pénétrer.

Les personnes qui ont reçu leurs deux injections meurent encore de cette nouvelle souche.

Nous observons également des schémas similaires ailleurs dans le monde.

Aujourd’hui, le Chili a l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde…

Le Chili a l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde. Environ 75 % de ses 15 millions de population cible ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, et près de 58 % sont complètement vaccinés. Sur une base par habitant parmi les plus grands pays, il s’agit du leader de la vaccination dans les Amériques et du cinquième plus élevé au monde, selon les données de ..

Mais même si tant de personnes ont été vaccinées, le nombre de cas confirmés dans ce pays commence vraiment à augmenter…

Les autorités sanitaires chiliennes ont annoncé jeudi un verrouillage général de la capitale Santiago à la suite de certains des pires nombres de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, malgré le fait d’avoir complètement vacciné plus de la moitié de sa population. Le développement, qui alarmera les autorités ailleurs qui débattent de la vitesse de réouverture à mesure que les campagnes de vaccination s’accélèrent, survient alors que le nombre de cas quotidiens confirmés au Chili a augmenté de 17% au cours des deux dernières semaines à l’échelle nationale et de 25% dans la région métropolitaine qui comprend Santiago et abrite la moitié de la population du pays.

À l’avenir, les autorités sanitaires mondiales nous disent que cet été pourrait être le moment où nous verrons les plus grands nombres que nous ayons vus pendant cette pandémie jusqu’à présent.

En fait, des scientifiques britanniques préviennent qu’il pourrait y avoir 100 000 nouveaux cas par jour dans ce pays «dès juillet»…

Les scientifiques ont lancé un avertissement sévère selon lequel la variante de Covid-19 connue sous le nom de Delta s’apprête à causer des ravages au Royaume-Uni dès juillet. Il est prévu que d’ici le mois prochain, le pays pourrait voir une augmentation de 100 000 cas quotidiens de Covid-19 en raison de la variante super-propagation, dans un sombre rappel au monde des horreurs qu’il peut causer.

Ici aux États-Unis, “Delta” représente actuellement environ 10 pour cent de tous les nouveaux cas, mais c’est en hausse par rapport à 1 pour cent il y a un mois.

Alors que le « Delta » continue de se propager, beaucoup craignent qu’il ne devienne bientôt la souche dominante aux États-Unis, tout comme ailleurs. Ce qui suit est ce que le Dr Scott Gottlieb a dit à « Face the Nation » dimanche…

Le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration, a déclaré dimanche qu’une souche de coronavirus connue sous le nom de variante Delta est susceptible de devenir la source dominante de nouvelles infections aux États-Unis et pourrait entraîner de nouvelles épidémies à l’automne, avec les Américains non vaccinés sont les plus à risque. « À l’heure actuelle, aux États-Unis, c’est environ 10 % des infections. Il double toutes les deux semaines”, a déclaré Gottlieb sur “Face the Nation”. « Cela ne signifie pas que nous allons assister à une forte augmentation des infections, mais cela signifie que cela va prendre le relais. Et je pense que le risque est vraiment pour l’automne que cela puisse provoquer une nouvelle épidémie à l’approche de l’automne. »

« Une nouvelle épidémie » ?

Cela signifie-t-il qu’ils ont l’intention de nous imposer une autre série de fermetures, une autre série de fermetures d’écoles et une autre série de commandes de masques obligatoires ?

Inutile de dire qu’il y a des millions et des millions d’Américains qui ne seraient pas du tout ravis de cela.

En attendant, il y a un autre développement alarmant que je voudrais partager avant de terminer cet article.

Lire la suite @ EndOfTheAmericanDream.com