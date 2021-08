Maintenant, ils peuvent même vous espionner grâce à la lumière LED de vos propres appareils | La technologie

Cette nouvelle attaque fera des lumières LED de vos appareils préférés vos principaux ennemis.

Bien que vous sachiez maintenant très clairement comment les cybercriminels pourraient mettre la main sur vos informations personnelles, que ce soit via un fichier malveillant, un lien sur lequel vous n’auriez pas dû cliquer ou même via un réseau Wi-Fi frauduleux, peut-être à partir de maintenant vous faut regarder d’assez près la lumière LED que vos appareils émettent, car ils pourraient vous espionner.

Désormais, des chercheurs du Université Ben Gourion du Néguev ont démontré une nouvelle façon d’espionner les conversations électroniques. Plus précisément, ils parlent d’une nouvelle forme passive de l’attaque TEMPEST appelée Ver luisant. Cette attaque permet d’espionner les conversations et même de récupérer des sons par des mesures optiques qui ont été précédemment obtenues à partir de capteurs électro-optiques dirigés vers la lumière LED des appareils eux-mêmes.

Pour démontrer cette forme d’espionnage, l’équipe de chercheurs a analysé des haut-parleurs intelligents, de simples haut-parleurs de PC et des concentrateurs USB. Avec cela, ils ont découvert que les indicateurs LED des appareils pourraient être sensiblement influencés par les signaux audio transmis par les haut-parleurs connectés.

Ils commentent que bien que dans ces fluctuations l’intensité du signal LED ne soit pas perceptible, sont suffisamment puissants pour être lus par une photodiode attachée à un télescope optique. Et c’est que le scintillement de la sortie LED, quelque chose qui se produit en raison des changements de tension pendant qu’ils consomment de l’électricité, est converti en même temps en un signal électrique à travers la photodiode. Et c’est que le signal électrique peut être exécuté via un simple convertisseur analogique/numérique (ADC) et reproduit directement.

Le problème que nous avons avec cette faille de sécurité est qu’il semble que la moitié des appareils y soient vulnérables, ce qui pourrait espionner à distance les conversations de nos applications préférées.

Même s’il semble qu’il faille remonter le temps de plusieurs décennies, Ils commentent que la seule façon d’éviter cette attaque est d’utiliser du ruban électrique noir sur les lumières LED des appareils.. Dans tous les cas, la recommandation de cet équipement est que les fabricants de ces appareils émettant des lumières LED incluent des condensateurs ou des amplificateurs capables d’éliminer les fluctuations de consommation d’énergie.

Dans tous les cas, il s’agit d’une technologie difficile à reproduire pour un attaquant, et il doit également avoir une vue directe sur votre appareil, vous devez donc être dans un lieu public et exposé. Bien que vous ne devriez pas vous soucier des appareils que vous avez chez vous, peut-être que la prochaine fois que vous irez exposer publiquement un projet ou un travail universitaire, vous pourriez courir un certain risque si vous avez l’un de ces attaquants à proximité.