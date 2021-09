Maintenant, ils veulent créer des jetpacks que tout le monde peut utiliser | La technologie

Une startup britannique crée un jetpack facile à utiliser conçu pour tous les types d’utilisateurs.

Vous avez sûrement déjà vu une vidéo d’un jetpack survolant le ciel de différentes villes, un de ces appareils vraiment spectaculaires mais apparemment ils présentent beaucoup de risques pour la santé du pilote, qui doit être un professionnel.

Mais maintenant, une équipe d’ingénieurs du Royaume-Uni veut mettre les jetpacks à la disposition de tous et pour cela, ils en ont fabriqué un nouveau. ce qui est suffisamment sûr pour que n’importe qui puisse mettre sa ceinture de sécurité et prendre son envol immédiatement.

Ceci est un jetpack du démarrage appelé Maverick Aviation, et conçu pour aider les ingénieurs à se rendre plus rapidement et en toute sécurité dans des endroits difficiles d’accès dans les tâches de construction et de maintenance, mais pourrait également être utilisé pour d’autres tâches, notamment le sauvetage, la défense, la sécurité et le divertissement.

Il s’agit d’une interview accordée à Interestingengineering, ils expliquent que ce nouveau jetpack utilise un système de pilote automatique pour permettre aux utilisateurs de naviguer avec une précision sûre.

Par exemple, si le niveau de carburant est bas, la machine atterrira automatiquement en toute sécurité et en douceur.

Alors qu’ils prétendent que leur jetpack est très facile à tenir et à piloter, une formation sera nécessaire pour ceux qui souhaitent l’utiliser régulièrement.

« N’importe qui pouvait flotter et voler dès qu’il mettait son sac à dos. Cependant, il y aura une formation pour s’assurer que l’opérateur peut utiliser en toute sécurité tous les différents modes de vol et sait comment prendre le contrôle de l’ordinateur pour faire face à une situation d’urgence », dit-il. Antoine Quinn PDG de Maverick Aviation.

Cette machine utilise quatre moteurs à réaction pour voler, et peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 48 km/hMieux encore, il peut être personnalisé pour mieux s’adapter aux diverses applications pour lesquelles il sera utilisé.

Bien qu’il s’agisse d’un sac à dos plus conçu pour le domaine professionnel et non pour le divertissement, peut-être qu’à l’avenir nous pourrons utiliser des jetpacks pour se rendre plus tôt au travail ou à l’université, mais cela semble assez éloigné dans le temps.