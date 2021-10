« Maintenant, j’aime le football plus que jamais »

29/10/2021 à 16h37 CEST

.

Le Mexicain Raúl Jiménez, attaquant des Wolverhampton Wanderers, a assuré qu’il appréciait plus que jamais le football après avoir surmonté sa grave blessure au crâne. dont il a souffert en novembre 2020.

Le joueur mexicain, qui sait déjà ce que c’est que de marquer dans cette Premier League, a pu rejouer cet été après de nombreux mois d’absence en raison de la fracture du crâne qu’il a subie lors d’une collision avec David Luiz à l’Emirates Stadium.

« J’apprécie maintenant le football plus que jamais », a déclaré l’attaquant aztèque à la BBC. « Parce que c’est la vie et on ne sait jamais quand elle va se terminer. »

« Pendant la pré-saison, j’ai essayé de ne pas aller dans les fautes, dans les coins, par précaution, mais maintenant je n’y pense pas », a déclaré Jiménez.

Après un début de campagne difficile, Jiménez a inscrit son premier but officiel sur blessure (il en a inscrit un autre en pré-saison) contre Southampton et petit à petit il forme une bonne paire en attaque avec le Sud-Coréen Hwang Hee-Chan.

Les ‘Wolves’ sont onzièmes du classement, avec treize points, et ils affronteront ce week-end Everton au Molineux Stadium de Wolverhampton.