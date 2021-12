12/12/2021

Le à 21:24 CET

Nikola Mirotique il a de nouveau été choisi MVP du match après une autre exposition avec 18 points et menant l’équipe à la victoire contre Lenovo Tenerife par 60-75. Après ce nouveau triomphe qui maintient les Catalans à l’affût du Real Madrid à la tête de la Ligue Endesa, le Monténégrin a assuré qu’il n’était pas facile de remporter la victoire.

« En jouant à domicile et contre une équipe avec beaucoup d’expérience, nous savions que nous ne pouvions pas nous détendre », a-t-il déclaré. Concernant le niveau offert ces dernières semaines, Niko a assuré que « Je me sens très bien, heureux et joue avec confiance mais comme je le dis toujours, c’est grâce à l’équipe et au staff technique« .

Sur l’incorporation cette semaine de Dante Exum, qui a marqué huit points hier contre Tenerife, Mirotic, qui a affronté le joueur australien en NBA, est clair qu’il est un bon renfort : « C’est un grand joueur mais il n’a pas eu de chance avec les blessures. Il s’adapte très vite, il va beaucoup nous aider et nous allons l’aider de toutes les manières possibles. »

On se sent à un bon niveau

Il a insisté sur le fait qu’à un niveau personnel « Je me sens bien, je n’ai pas pris un bon départ mais petit à petit j’ai accéléré mon rythme et maintenant je fais le basket qu’on attend de moi », a-t-il condamné.

Pour maintenir ce niveau, Mirotic estime qu’« être cohérent est la clé. Nous avons connu de nombreuses séquences mais notre entraîneur exige toujours le maximum de nous. Si vous voulez jouer pour le Barça, vous devez gagner tous les jours, cela doit être le mentalité. »

Sur l’incident avec Sergio Llull

Mirotic a parlé de l’incident avec Sergio Llull après le classique dans lequel le joueur du Real Madrid a dédié un peigne aux fans de Palau : « Dans tous les domaines autres que les Palau, je reçois beaucoup de bâtons, mais je pense que chacun doit être par ce que C’est vrai qu’il se passe des choses et votre tête va un peu. Je reste avec les excuses de Sergio et je ne veux pas lui donner plus d’importance. Nos fans ne méritent pas ce qui s’est passé, c’est très clair pour moi « .