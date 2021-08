“Maintenant, je vais assumer un rôle aussi important que celui de capitaine”

18/08/2021 à 12h15 CEST

Efe

L’objectif international Gonzalo Pérez de Vargas, qui assumera la capitainerie du Barça à partir de cette saison, a indiqué dans des déclarations aux médias du club que “sportivement” il a fait “un pas en avant” et qu’il doit désormais “assumer un rôle important en tant que joueur vétéran tel que le capitaine “.

Le gardien est arrivé au Barça lors de la saison 2007-2008 et, un an plus tard, à 18 ans, il faisait déjà ses débuts avec l’équipe première du championnat. ASOBAL, le 19 septembre 2009 aux Palau contre Tolède, son équipe natale. Aujourd’hui, déjà âgé de 30 ans, il ajoute que “c’est la ligne naturelle des capitaineries”. “Je suis au club depuis de nombreuses années maintenant, au fil des années, j’ai appris des meilleurs.” Il a relevé le capitaine déjà à la retraite dans la capitainerie Raúl Entrerrios et des noms autrefois légendaires comme ceux de Victor Thomas (2013-2020), Laszlo nagy (2011-2012) et il a également méta David barrufet (2000-2010) l’ont précédé.

Même sans être le capitaine, son image des saisons passées attendant ses coéquipiers à la porte des vestiaires pour les gifler un à un et sortir dernier sur la piste, parle déjà de son charisme. À GonzaloLa saison dernière au Barça a été la meilleure pour lui depuis qu’il est au club, non seulement pour ce qu’il a accompli, mais “tant au niveau du jeu que des sensations”.

Et, dans ces sensations, ont été celles du Jeux olympiques de Tokyo, qui étaient ses premiers avec l’équipe nationale. “Sur le plan personnel, je me sentais très bien, je pense que je faisais partie d’un groupe spécial qui a montré qu’ils voulaient une médaille et je me bats pour cela jusqu’à la fin.” “J’ai profité de la dynamique que j’ai eue pour aider l’équipe et obtenir une médaille historique pour moi, car je peux déjà dire que je suis un olympien et dans mes premiers jeux, obtenir une médaille est quelque chose qui est pour toujours”, dit-il fièrement. .

Maintenant, une nouvelle saison commence et l’objectif de Barcelone est clair. “On est au Barça et là il faut gagner oui ou oui. Nous le savons tous et aussi ceux qui arrivent maintenant. C’est vrai que c’est une saison avec beaucoup de nouveaux visages et, quand on s’entraîne le premier jour, on ressent déjà un sentiment particulier de savoir comment tout va fonctionner et d’espérer que les nouveaux s’adaptent le plus vite possible. »

Il n’a eu qu’une semaine de vacances après que la saison dernière, à la fois en raison de la pandémie de COVID19 et de la compétition, a été très dure. “Après quatre ou cinq mois de chômage, on a joué plus de matchs que jamais, parfois sans pouvoir s’entraîner après dix ou quinze jours de repos et cela n’a pas été exactement le meilleur pour le physique d’un athlète“Il a souligné.” Au final, les résultats donnent de l’énergie et je pense qu’en ce sens, la Ligue des champions et certains Jeux qui se sont très bien terminés, nous ont permis de garder nos forces intactes, mais nous verrons comment nous allons à adapter. que la saison passe “, a conclu.