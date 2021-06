“Maintenant, je vais remplir un engagement contre Moi Fuentes”: “Général” Cuéllar

MEXIQUE – Visiblement heureux d’obtenir son premier championnat, l’invaincu David ‘El General’ Cuéllar, tout nouveau monarque international du World Boxing Council dans la division des super poids mouche, a déclaré qu’il voulait maintenant donner plus d’éclat à ce titre et pense déjà à son première défense.

« Il y a un engagement signé en août devant l’ancien champion du monde Moisés Fuentes qui a dû être reporté, heureusement nous sommes tous les deux prêts pour le combat et c’est quelque chose qui me fait grand plaisir car j’aime les défis et je suis motivé par le direction ma carrière », a déclaré le combattant invaincu avec un record de 19 victoires et 12 KO.

Le combattant exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il a assuré qu’il voulait se mesurer à Fuentes Rubio et qu’après avoir pris un repos bien mérité, il reviendrait avec une pleine motivation à la salle d’entraînement pour commencer sa préparation.

«Je prends toujours quelques jours sans penser au sport ou parler de boxe, et après je vois la répétition du combat et je parle avec mon équipe de travail de ce que nous allons corriger et avec quoi nous allons travailler avec plus de accentuation; De plus grands défis viennent dans ma carrière et je vais être prêt à affronter chacun d’eux », a conclu le combattant de 19 ans.