maintenant juste un autre tentacule de l’État de surveillance américain. 10z viral

Déplacez-vous, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg – un nouveau joueur semble apparaître dans l’arène de surveillance privée.

« Ah allez ! » … mais le Service Postal des Etats-Unis a en fait un programme qui espionne les publications des citoyens sur les réseaux sociaux appelé (assez curieusement) iCOP.

Ce n’est pas une faute de frappe. iCop est utilisé par l’USPS pour rechercher des messages « incendiaires ».

Selon un Yahoo! article décrivant le programme : « Le travail consiste à demander aux analystes de parcourir les sites de médias sociaux pour rechercher ce que le document décrit comme des publications « incendiaires », puis de partager ces informations entre les agences gouvernementales. »

Mais cela a été gardé “secret” jusqu’à présent, donc je prends le pari que l’USPS ne s’est pas soucié d’une “autorisation” embêtante avant d’espionner ouvertement les citoyens américains. Bien sûr, avec l’annonce, ils ont également proposé leur raisonnement pour utiliser une mesure de surveillance aussi invasive…

Ils filtraient le Web à la recherche de publications sur une menace potentielle aux États-Unis le 20 mars. Cette menace a fini par être inexistante bien sûr. Surprenant, puisque TOUTES les attaques terroristes commencent par une publication sur Twitter détaillant les plans infâmes.

A continué: “La surveillance par le gouvernement des médias sociaux des Américains fait l’objet d’un débat permanent à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, en particulier ces derniers mois, à la suite d’une montée des troubles intérieurs.”

Il semble que l’administration Biden soit sur le point de serrer encore plus les vis sur ses citoyens. C’est en fait assez simple : le gouvernement des États-Unis crie « TROUBLES DOMESTIQUES » et cela leur donne une autorisation générale de mettre la Constitution avec les magazines dans les toilettes.

Les entreprises et le gouvernement travaillent ensemble (Pour piétiner vos libertés)

La sécurité intérieure doit sauter à travers un tas de cerceaux pour (légalement) garder un œil sur vous. Donc, pour contourner cela, Biden envisage une “fin de tour”.

Bon sanglant chagrin ; relisez cette dernière phrase.

Selon CNN : « L’administration Biden envisage d’utiliser des entreprises extérieures pour suivre en ligne les bavardages extrémistes des Américains, un effort qui augmenterait la capacité du gouvernement à recueillir des renseignements, mais pourrait attirer des critiques sur la surveillance des citoyens américains. »

Normalement, le gouvernement crée un problème, promet une solution, puis utilise le chaos qui en résulte pour étendre son pouvoir. Avant de devenir trop fou et d’aller arracher les étiquettes de vos matelas à ma déclaration ridicule, considérez ceci : le Patriot Act a été «écrit» en moins de 60 jours.

Par un gouvernement qui exige normalement sept comités, plusieurs recommandations de doctorat et (vraisemblablement) plusieurs lectures de tarot avant de changer la police sur un papier à en-tête du ministère de l’Intérieur.

Représentation réelle d’un graphique décisionnel du gouvernement : formulaire tronqué PiE44343.

Opinion : Je suis raisonnablement sûr que c’était DÉJÀ écrit et assis dans une boîte en verre avec la mention « En cas d’urgence : brisez le verre ».

Le Congrès a approuvé le Patriot Act par une majorité écrasante peu de temps après les infâmes actes terroristes. La Chambre a voté 357-66 en faveur de la mesure, tandis que le Sénat a voté 98-1 avec seulement le sénateur Russ Feingold, D-Wis., dissident. Le président Bush a signé le projet de loi géant le 26 octobre 2001.

USA PATRIOT signifie unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés requis pour intercepter et entraver le terrorisme ; Je doute sérieusement que celui qui l’a nommé n’était pas au courant des propriétés neuro-linguistiques de nommer quelque chose “Patriot” quelques jours seulement après le 11 septembre.

La loi massive, longue de 342 pages, modifie au moins 15 lois fédérales distinctes, y compris le Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978, le Electronic Communication Privacy Act de 1986, le Computer Fraud and Abuse Act et le Family Education Rights and Privacy Act.

La loi autorise les écoutes téléphoniques itinérantes, les mandats d’arrêt, ajoute de nouveaux crimes terroristes, intègre les renseignements étrangers et nationaux, modifie la définition du terrorisme national (mieux vaut faire très attention à celui-ci) et apporte de nombreux autres changements qui se perdent dans les notes de bas de page. ..

John Whitehead, fondateur du Rutherford Institute, a écrit que « le Patriot Act viole au moins six des dix amendements originaux connus sous le nom de Bill of Rights – les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième amendements – et peut-être le treizième. et quatorzième aussi.

(En outre, il convient de noter que les démocrates sont ceux qui ont combattu bec et ongles. Hé, donnez le crédit là où le crédit est dû.)

Aux États-Unis, la Constitution a été écrite pour protéger les citoyens d’une portée excessive, du moins selon les notes de Cliff. Et le Patriot Act a giflé cela directement dans le caniveau, pour des “raisons”.

Mais attendez, il y a plus ! Maintenant que l’administration Biden envisage également de confier la tâche de violer vos libertés à des entreprises privées, les choses se compliquent un peu.

Vous voyez, alors que cela pourrait poser une limite sévère au fait que Gum’ment se frotte un peu à vos droits, (le bureau de poste classerait), la Constitution ne protège pas vos libertés des entreprises privées.

Lire : si les dirigeants ne veulent pas se salir les mains, ils peuvent sous-traiter le travail humide. Vraisemblablement au plus bas soumissionnaire.

« Tout ce qui est approuvé et mis en œuvre doit être conforme aux lois établies », a déclaré Tom Warrick, chercheur principal à l’Atlantic Council.

Curieusement, ce n’est pas très réconfortant ou précis, si l’histoire obtient un vote. Surtout si le gouvernement pouvait désigner des dissidents avec des étiquettes comme « extrémiste », puis confier le reste à une entreprise privée.

Autant leur faire porter les étoiles et économiser un pas. Vous pensez que c’est un peu extrême ? Esperons-le.

Exemple : vous faites quelque chose de suspect comme déplacer votre argent là où le gouvernement ne peut pas légalement mettre la main dessus sans passer par certaines de ces « procédures régulières » onéreuses dont tout le monde parle (voir confiscation d’actifs).

Si le gouvernement et certains banquiers de ruelles (je veux dire, ce n’est pas comme s’il s’agissait de vraies personnes – des gens comme celui-ci pourraient provoquer une récession mondiale en 2008 ou quoi que ce soit) travaillent ensemble, tout ce qu’ils ont à faire est de coller une étiquette sur vous, puis vous mettre sur une liste de surveillance.

Goulot d’étouffement. Confiscation d’avoirs. L’argent est parti parce que vous “force” faire quelque chose de sournois. Et nous pouvons maintenant supprimer le « fardeau de la preuve » de Webster’s car il n’est plus pertinent.

Je ne sais pas si les choses se passeront ainsi, mais nous ne pensions pas non plus que les masques et les blocages seraient rendus obligatoires par le gouvernement en février 2020. La courbe de six semaines s’est transformée en un nouveau style de vie; les chapeaux en papier d’aluminium l’ont tué cette fois.

Mieux vaut se préparer; l’administration Biden est sur le point de s’emparer d’une plus grande partie de vos libertés. La question est pourquoi ? Que font-ils ?

Parce que quelques citoyens s’apprêtent à le découvrir – et je parie que cela ne fera PAS la une des journaux.

Ces choses ne font jamais.

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.