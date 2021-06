Maintenant, le flux de trésorerie disponible jaillissant, l’action IBM vaut beaucoup plus

in

IBM (NYSE :IBM) a produit des bénéfices exceptionnels au premier trimestre le 19 avril, avec d’énormes implications pour le titre. Plus important encore, les bénéfices des logiciels basés sur le cloud de l’entreprise sont désormais sur une trajectoire de croissance récurrente claire. J’estime que l’action IBM vaut maintenant au moins un quart de plus à 183 $ par action. De plus, le stock est également bon marché.

Source : shutterstock.com/LCV

Les revenus d’IBM n’ont augmenté que de 1% pour le trimestre, mais ses revenus basés sur le cloud ont augmenté de 21% (un peu moins après ajustements). De plus, sur les 12 derniers mois (LTM), son chiffre d’affaires cloud a augmenté de 19%. Enfin, le chiffre d’affaires Red Hat de la société (plateformes de stockage et de système d’exploitation) a augmenté de 17 % au cours du trimestre.

Dans l’ensemble, les choses se présentent bien ici, d’autant plus que le flux de trésorerie disponible ajusté (FCF) d’IBM était nettement plus élevé.

Stock IBM : les flux de trésorerie disponibles entraînent une valorisation plus élevée

Au dernier trimestre, IBM a généré 2,153 milliards de dollars de cash-flow libre ajusté sur des revenus de 17,7 milliards de dollars. Cela signifie que sa marge FCF était relativement élevée à 12,4%. En fait, son FCF ajusté au LTM était encore plus élevé à 11,6 milliards de dollars. Cela équivaut à 15,7% de ses revenus LTM, qui s’élevaient à 73,779 milliards de dollars. Ainsi, en moyenne, on peut s’attendre à ce que l’entreprise réalise une marge brute de 14% sur ses revenus futurs.

Nous pouvons l’utiliser pour aider à estimer la valeur des actions IBM. Par exemple, les analystes s’attendent à ce que la société réalise un chiffre d’affaires de 75,35 milliards de dollars l’année prochaine. Si nous utilisons l’estimation de la marge de 14% FCF, la prévision ajustée FCF pourrait être d’environ 10,5 milliards de dollars cette année-là. Voici pourquoi cela est important : cette prévision FCF peut être utilisée pour estimer la valeur d’IBM à l’aide de la métrique de rendement FCF.

Qu’est ce que je veux dire? Eh bien, si nous divisons le FCF ajusté LTM de 11,6 $ par la capitalisation boursière actuelle d’environ 131 milliards de dollars, cela donne un rendement FCF très élevé de 8,9%. Certains des pairs d’IBM ont des rendements de flux de trésorerie disponibles bien inférieurs.

Comparer les rendements FCF

Comment le rendement d’IBM se compare-t-il aux autres rendements FCF ?

Pour commencer, Infosys limitée (NYSE :INFY) – une autre société de conseil en informatique – a une valeur marchande de 87 milliards de dollars mais a réalisé 2,973 milliards de dollars en LTM FCF. Cela représente un rendement FCF de 3,42 %, bien inférieur aux 8,9 % d’IBM.

De même, Accent (NYSE :ACN) a un rendement de 5,3 % FCF ; il a réalisé 9,51 milliards de dollars en FCF par rapport à sa valeur marchande de 181 milliards de dollars. De même, Solutions technologiques conscientes (NASDAQ :CTSH) a un rendement FCF d’environ 7 % sur la base d’un LTM FCF de 2,6 milliards de dollars et d’une capitalisation boursière de 37 milliards de dollars.

Le rendement FCF moyen de ces trois actions est de 5,24%. Nous pouvons l’utiliser pour évaluer le stock d’IBM. Par exemple, l’estimation pour 2022 FCF est de 10,5 milliards de dollars. Donc, si nous divisons 10,5 milliards de dollars par 5,24 %, nous obtenons une valeur cible de 200 milliards de dollars. C’est environ 53 % de plus que sa valeur marchande actuelle de 131 milliards de dollars. Cela implique également un prix cible d’environ 224 $ par action.

Que faire avec IBM Stock

Le modèle ci-dessus utilise les revenus prévisionnels et le FCF. Voyons ce qui se passerait avec la méthodologie si nous l’utilisions avec les chiffres FCF existants.

Par exemple, utilisons les 2,153 milliards de dollars de FCF ajustés rapportés par IBM pour le premier trimestre. Il s’agit d’un taux d’exécution de 8,612 milliards de dollars en FCF pour les 12 prochains mois. Si nous divisons 8,612 $ par 5,24 %, la capitalisation boursière cible est de 164,35 milliards de dollars. C’est plus de 25 % au-dessus de la valeur marchande d’IBM. Cela implique également que l’action IBM vaut au moins 183 $, soit 25 % de plus que le prix actuel d’environ 146 $.

Par conséquent, la fourchette de valeur des actions IBM se situe entre 183 $ et 224 $ au cours des deux prochaines années. Cela représente un potentiel de retour sur investissement (ROI) compris entre 25 % et 53 % sur cette période. Ce sont des ROI potentiels très élevés pour la plupart des investisseurs.

De plus, étant donné le rendement de dividende très élevé de 4,58 % d’IBM, son ratio cours/bénéfice (P/E) à terme de 13,1 fois et son rendement FCF historique de 8,9 %, l’action est très bon marché. Ainsi, en achetant des actions IBM, vous obtenez un rendement attendu élevé à un prix avantageux. C’est le genre d’investissement que les investisseurs axés sur la valeur recherchent sérieusement.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position dans l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.