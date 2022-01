« Maintenant, le monde entier me regarde » – The News of Chihuahua – Entrelíneas

Miley Cyrus a reçu 2022 à Miami, aux États-Unis, avec un méga concert en plein air. L’interprète de 29 ans a participé à l’émission musicale organisée par la chaîne locale NBC. Tout se déroulait normalement jusqu’à ce qu’un événement imprévu attire l’attention du public : la garde-robe de l’artiste lui a joué un tour et, dès qu’elle a commencé à chanter, elle était presque torse nu sur scène.

Quelques minutes après minuit, la chanteuse interprétait sa chanson emblématique « Party in the USA » lorsque les bretelles de son haut se sont détachées. En toute intégrité, la pop star a tenu le vêtement dans ses mains, s’est tournée pour tourner le dos au public et a continué à traverser la scène en chantant les paroles. Instantanément, un paravent s’ouvrit qui lui permit de quitter les lieux et de courir rapidement vers la loge, pour se changer.

Alors que le groupe continuait à jouer la mélodie et que les choristes chantaient la partie que Miley était censée interpréter, l’artiste est réapparue sur scène, maintenant avec un blazer rouge saisissant qu’elle portait sans rien en dessous. Quelques secondes après avoir repris le concert, Cyrus est sorti de la situation délicate avec humour : « Maintenant tout le monde me regarde ! » Il a crié entre rires et a reçu les applaudissements de ses fans.

Miley Cyrus a repris, a rapidement changé de tenue et a repris le show en toute sérénité (Capture/)

Presque à la fin du récital, la compositrice a remercié le public d’avoir assisté à l’événement et a fait une profonde réflexion sur l’incident qu’elle a subi : « Le programme de ce soir s’est efforcé d’être flexible. Pour résister aux coups et tirer le meilleur des pires circonstances. Et cette résistance ne devrait pas s’arrêter là. Prenons cela avec nous dans la nouvelle année. Nous avons tous appris à nous attendre à l’inattendu », a déclaré le chanteur.

La méga-fête, organisée par Miley Cyrus et Pete Davdsdon, a remplacé le spécial annuel du Nouvel An de Carson Daly. Les invités, pour leur part, ont interprété plusieurs tubes internationaux et offert un spectacle de haut niveau.

Après le concert d’ouverture donné par les animateurs, la rappeuse Saweetiem a été la première à monter sur scène et a interprété son tube « Tap in ». Il a ensuite été rejoint sur scène par la chanteuse pop brésilienne Anitta pour chanter sa chanson de collaboration « Faking Love ». L’interprète de 28 ans s’est démarquée avec une tenue incroyable et sa voix brillante.

Le moment le plus marquant de la soirée a été lorsque Miley a joué aux côtés de Brandi Carlile et a interprété « The Story ». Puis ils ont chanté « The Climb », une chanson que Cyrus a produite en 2009 lorsqu’elle tournait Hannah Montana, une série qui l’a propulsée vers la gloire.

