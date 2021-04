Maintenant, le Redmi Note 10 de 128 Go ne coûte que 165,99 €, l’un des meilleurs milieu de gamme sur eBay | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Parfois, il n’est pas nécessaire d’investir de l’argent dans un téléphone haut de gamme, car aujourd’hui la plupart des milieu de gamme peuvent nous offrir presque les mêmes fonctionnalités mais à un prix beaucoup plus bas, et Xiaomi, en particulier avec la série Redmi, en sait beaucoup à cet égard, puisqu’elle domine à volonté cette niche de marché.

Ainsi, lorsque le Redmi Note 10 est apparu sur le marché le mois dernier, il a commencé à être l’un des téléphones portables préférés des utilisateurs qui ne veulent pas trop investir dans un téléphone mobile, mais qui en même temps veulent toujours avoir le technologie maximale, non seulement avec un processeur innovant, mais aussi avec une section photographique inégalée.

C’est pourquoi nous voulons mettre en avant cette offre d’achat du Xiaomi Redmi Note 10 à 165,99 € sur eBay, une offre vraiment intéressante car nous prenons un lancement récent à un prix très bas, à la portée de n’importe quelle poche.

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Le Redmi Note 10 à 165,99 € de l’offre est la version vendue avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, et vous l’avez disponible en noir, en pouvant le recevoir à la maison au cours des prochains jours avec la garantie complète d’eBay. L’offre est très bonne, car sur Amazon vous trouvez la même version mais à 199 euros.

Vous pouvez également en profiter et payer un peu moins en vous procurant la version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais nous vous recommandons d’obtenir la version 128 Go à 165,99 € car c’est pratiquement le même prix et vous allez pouvoir vous étirer le stockage beaucoup plus.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le Redmi Note 10 a un Écran de 6,4 pouces à une résolution de 2400 × 1080 px, un panneau suffisamment grand pour utiliser l’appareil à la fois pour le divertissement et la productivité.

C’est à l’intérieur qu’il porte un Processeur Snapdragon 678, les 4 Go de RAM et 128 Go de stockage susmentionnés, que vous pourrez étendre même avec une carte microSD.

En ce qui concerne les caméras, il en compte quatre au total. D’une part, nous avons un Appareil photo principal de 48 Mpx, accompagné d’un grand angle de 8 Mpx, d’une macro de 2 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. La caméra frontale fait 13 Mpx pour les meilleurs selfies.

C’est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme que vous pouvez acheter sur le marché aujourd’hui, et cette version avancée avec 128 Go de stockage est à un prix qui la rend vraiment attrayante pour tout utilisateur qui ne veut pas investir autant dans un high -end périphérique.

