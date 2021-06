Maintenant, le Royaume-Uni enquête sur le duopole Apple et Google

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

L’organisme britannique de surveillance de la concurrence a annoncé qu’il enquêtait sur Apple et Google. Cette enquête antitrust couvre les plateformes de smartphones, les magasins d’applications et les navigateurs Web du duo.

Apple et Google sont en quelque sorte un duopole en ce qui concerne les plates-formes de smartphones viables et les écosystèmes associés. Ces derniers temps, nous avons déjà vu les deux sociétés sous le feu des critiques à propos de problèmes antitrust, et le Royaume-Uni se joint maintenant à la fête également.

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé qu’elle enquêtait à la fois sur Apple et Google sur ses systèmes d’exploitation pour smartphones, ses magasins d’applications et ses navigateurs Web (h/t : Android Central). Plus précisément, l’autorité affirme qu’elle vérifie si les deux sociétés étouffent la concurrence sur divers marchés numériques.

« L’AMC craint que cela ne conduise à une réduction de l’innovation dans le secteur et que les consommateurs paient des prix plus élevés pour les appareils et les applications, ou pour d’autres biens et services en raison de prix publicitaires plus élevés », lit-on dans un extrait de l’annonce. Cette enquête examinera également le pouvoir qu’Apple et Google ont sur des entreprises telles que les développeurs d’applications.

Cette annonce ne nomme aucune application ou entreprise tierce spécifique, mais Spotify, le propriétaire de Tinder Match et Tile ont tous critiqué les pratiques commerciales d’Apple et de Google ces derniers mois. Ces critiques portent sur la réduction des ventes du détenteur de l’App Store, les modifications apportées aux règles de l’App Store et les produits concurrents des détenteurs de la plate-forme.

Google a déjà été giflé sur ses pratiques liées à Android. L’entreprise a déjà été condamnée à une amende de 5 milliards de dollars par l’UE en 2018 pour avoir obligé les OEM à regrouper des applications spécifiques, incitant à l’utilisation de ses produits et empêchant les OEM d’exécuter des forks Android. Pendant ce temps, Apple est actuellement impliqué dans une bataille juridique avec Epic qui pourrait avoir des ramifications majeures pour ses pratiques commerciales App Store et iPhone.

