26/06/2021 à 12:17 CEST

La Grenade-née María Pérez, championne d’Espagne du 10 000 m marche pour la deuxième fois, abaissant son record personnel avec un temps de 43:42:04, s’est déclarée « impatiente des Jeux Olympiques », où elle promet de « donner tout” et renvoie “vide et avec le meilleur résultat possible.

“Je ne m’attendais pas à la marque, mais maintenant le vrai jeu commence. Nous allons travailler en altitude avec l’espoir que le 6 août arrive et pouvoir représenter mon pays aux Jeux”, a-t-il commenté après la finale du 10 000 m de marche. des championnats d’Espagne.

“Sans rien faire de bizarre dans le 10 km, j’ai montré que je suis rapide. Où que j’aille, je donne le meilleur de moi-même. A Tokyo 2020, il y aura des rivaux très difficiles, comme les Chinois, les Japonais dans leur pays et les Sud-Américains , mais là, nous serons les Européens, les Espagnols et les Italiens, en train de donner de la canne », a-t-il promis.

Aux Jeux, il assure qu’il « se battra et donnera tout », donc il restera « vide », donc il espère « apporter le meilleur résultat possible ».

“L’Espagne a sur 20 km l’une des équipes les plus puissantes de ces dernières années et cela soutient le niveau que nous montrons ici et en Coupe d’Europe. Quant à l’acclimatation, nous devrons nous adapter. Il y a des gens dans des conditions pires que nous. et d’une certaine manière nous sommes privilégiés”, a-t-il souligné.