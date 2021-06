Maintenant, le youtubeur Yao Cabrera a défié Chino Maidana de se battre

Le controversé Yao Cabrera il a recommencé à parler. Connu dans le monde des réseaux pour ses scandales viraux, des polémiques aux côtés de musiciens et célébrités en général et, entre autres, pour des choses folles comme simuler sa propre mortCette fois, l’Uruguayen basé en Argentine a redoublé la mise. Inspiré par le combat d’exposition entre Floyd Mayweather et Logan Paul dimanche soir Il a proposé – à partir des réseaux sociaux – une confrontation ni plus ni moins que Chino Maidana.

“J’attends le combat Floyd Mayweather contre Logan Paul depuis trois heures, et quand je le vois, tous les câlins. Les gars, voulez-vous un vrai combat ? Je défie Chino Maidana et je tombe nez à nez avec lui ici en Argentine. Si je perds, je quitte l’Argentine pour toujours. Et Chino Maidana, tu le fais ou pas ? “, a commencé Cabrera dans une story Instagram.

Puis il a ajouté: “Parce que bien sûr, nous allons montrer un combat sérieux. Moi, au moins, je ne le serre pas dans mes bras et je ne fais pas ‘bang, bang, bang’. Un vrai combat : Yao Cabrera vs Chino Maidana. Allez sur Twitter et tweetez, donnez-lui que nous avons tendance à toucher “, a clôturé le créateur de contenu controversé, ironisant avec le peu de sérieux que le combat susmentionné a montré et, comme si cela ne suffisait pas, osant provoquer un ancien champion du monde comme Maidana.

Rapidement, le hashtag « Yao Cabrera » s’est positionné très haut dans les réseaux et les mèmes et les blagues n’ont pas tardé à apparaître. De plus, le joueur de 24 ans qui cumule près de sept millions d’abonnés sur YouTube et 3,3 millions de followers sur Instagram, n’était pas satisfait du défi lancé à Maidana et, quelques heures après avoir fait la proposition, chargea son fils.

Après avoir défié Chino, Cabrera chargea son fils. Photo : @yaocabrera

“Che, @marcos.maidana1, je vois que tu parles beaucoup dans tes stories…Qu’est-ce que ça doit faire d’être le fils d’un boxeur et rien de plus ? C’est comme… Crack, Chino Jr, je te félicite d’avoir un père qui a réussi, ha ! “, glissa-t-il d’abord, fidèle à son style provocateur.

Cependant, ce n’était pas tout et Cabrera a poursuivi: “Là, j’ai vu que le fils de Chino Maidana a mis en ligne des histoires prétendant être mignonnes. Fils de Chino Maidana, parce que je ne connais même pas ton nom, je vais vous dédier quelques mots : Je parle au propriétaire du cirque, pas aux singes“.

La proposition de Yao Cabrera. Photo : @yaocabrera

Ajouté à cela, Cabrera étendu la proposition à tout autre boxeur, youtuber, streamer ou chanteur qui, mots textuels, “est encouragé à vraiment se battre sur un ring”, dans le but de reverser l’intégralité des bénéfices à une fondation. Maravilla Martínez et Roña Castro semblaient être des rivaux possibles et Papo MC, freestyler de renom et créateur de contenu, a appuyé la motion.

Papo MC veut voir le combat Cabrera vs Maidana. Photo : Twitter

El Chino, pour sa part, n’a pas encore statué sur la question. Il faut se rappeler qu’il y a quelques jours, le boxeur a perdu son père qui, à 75 ans, est décédé dans un sanatorium de la province de Santa Fe des suites d’une grave maladie.

QUI EST YAO CABRERA ?

Comme on vous le dit à Olé, Yao Cabrera est un youtubeur et créateur de contenu de 24 ans. Il est né en Uruguay mais vit en Argentine, et se caractérise par la montée des scandales viraux comme, par exemple, des combats fictifs avec des personnages médiatiques ; certains vrais comme celui rappelé vs Duki dans un échange d’insultes via les réseaux sociaux et, dans d’autres cas, Cabrera est l’architecte de folies plus impensables. L’un des plus extrêmes ? Feindre sa mort aux mains de tueurs à gages et, plus tard, convoquer une marche sur l’obélisque pour demander justice.

Yao Cabrera, youtubeur controversé. Photo : @yaocabrera

Chacune de ses « blagues » vise à devenir une tendance dans le monde numérique et augmenter le nombre d’abonnés et de visites dans YouTube, une plateforme où il cumule près de 7 millions d’abonnés. Sur Instagram et Twitter, cela totalise 3,3 millions et 545 mille, respectivement. Cabrera vit dans le soi-disant WIFI Mansion, d’où il planifie toutes ses propositions controversées avec Viral, son équipage.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE