Maintenant, les dictateurs de la santé publique veulent que vous soyez masqué dans votre propre maison

par Simon Black, Souverain Homme :

Voici notre récapitulatif du vendredi des histoires les plus ridicules du monde entier qui sont des menaces pour votre liberté, des risques pour votre prospérité… et à l’occasion, inspirant la justice poétique.

Santa Cruz en Californie émet un mandat de masque pour les résidences privées

Maintenant qu’une autre variante de COVID est apparue avec un nouveau nom effrayant, les gouvernements sont ravis d’assouplir à nouveau leurs pouvoirs dictatoriaux de COVID.

Le comté de Santa Cruz, en Californie, est de retour avec un mandat de masque d’intérieur, mais cette fois avec une torsion.

L’arrêté de la santé publique stipule qu’en plus des lieux publics comme les restaurants et les gymnases :

« Les masques doivent être portés dans les lieux privés, y compris votre maison, lorsque des membres extérieurs au ménage sont présents.

Et oui, cela s’applique aux complètement vaccinés.

Il est difficile d’imaginer que cet ordre soit légal ou comment les autorités locales pourront faire respecter la règle.

La folie pure est que ces bureaucrates pensent qu’ils ont ce genre de pouvoir pour commencer.

Disney supprime un Épisode de Les Simpsons apaiser la Chine

La plateforme de streaming de Disney a supprimé l’accès à un épisode des Simpsons aux téléspectateurs de Hong Kong.

Dans l’épisode de 2005, la famille Simpsons se rend en Chine et visite la place Tienanmen. Là, un monument et une pancarte indiquent : « Sur ce site, en 1989, RIEN NE S’EST PASSÉ. »

La blague se moque de la censure par la Chine du massacre de la place Tienanmen, au cours duquel les autorités chinoises ont tué des centaines, voire des milliers de civils manifestant en faveur de la démocratie.

Alors que toute mention du massacre de la place Tienanmen est interdite en Chine continentale, le gouvernement chinois n’a commencé que récemment à imposer la même censure à Hong Kong.

Mais cette censure semble être entièrement volontaire de la part de Disney.

Apparemment, l’argent que Disney peut gagner en apaisant la Chine est plus important que les droits de l’homme.

Le Syndicat des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pondère les votes en fonction de la race

Un syndicat d’enseignants de la province canadienne de l’Ontario a mis en place une nouvelle politique de vote.

Une section de la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario a voté à 68 % en faveur d’une plus grande représentation de ses dirigeants « autochtones, noirs et racialisés » lors du vote sur la politique syndicale.

Le vote pondéré s’applique lorsque le conseil des présidents locaux se réunit, chaque membre représentant une école de la région. Les votes des membres des minorités raciales seront pondérés pour représenter au moins 50 % du total des votes.

Par exemple, si 15 représentants d’écoles sont blancs et 5 s’identifient comme « racialisés », alors chacun des représentants racialisés recevra 3 fois plus de voix afin d’équilibrer l’équilibre entre les blancs et les non-blancs.

Les membres du syndicat qui se sont plaints qu’il s’agit de «racisme à l’envers» ont ensuite été informés dans des courriels par la direction syndicale que le terme était «nuisible et discriminatoire».

Un professeur minoritaire a refusé des subventions parce qu’il a dit qu’il embaucherait au mérite

Originaire de l’Inde, Patanjali Kambhampati est un scientifique primé et professeur de chimie à l’Université McGill à Montréal.

Bien qu’il soit lui-même membre d’une minorité raciale, il s’est maintenant vu refuser deux subventions de recherche du gouvernement du Canada parce que « les considérations d’équité, de diversité et d’inclusion dans la demande ont été jugées insuffisantes ».

Le problème, dit Kambhampati, était que lorsque les candidatures lui demandaient qui il embaucherait comme assistants de recherche, il a répondu : « Nous embaucherons les personnes les plus qualifiées en fonction de leurs compétences et de leurs intérêts mutuels. »

L’embauche basée sur le mérite n’était PAS la réponse que les bureaucrates réveillés délivrant des subventions gouvernementales voulaient entendre.

Par exemple, un récent projet de recherche financé par le gouvernement canadien étudiera les facteurs de risque de cancer en tant que « symptômes du colonialisme ».

C’est maintenant le langage des guerriers de la justice sociale !

Kambhampati a dit :

« En fait, des étudiants universitaires blancs me traitent constamment de raciste… si vous êtes une minorité qui pense que le racisme de la gauche éveillée est surestimé, ils disent que vous avez intériorisé le racisme. »

Elizabeth Warren vise la « grosse volaille »

Vous vous demandez pourquoi votre dinde était plus chère ce Thanksgiving ?

Selon la sénatrice Elizabeth Warren, cela n’a rien à voir avec l’inflation causée par l’impression massive d’argent pour financer d’énormes déficits gouvernementaux.

Le coupable est la cupidité des entreprises.

Quelques jours avant Thanksgiving, le sénateur a tweeté :

« Les Américains paient des prix record pour leur dinde de Thanksgiving tandis que les grandes entreprises avicoles paient des milliards de dividendes, donnant aux PDG des augmentations et réalisant d’énormes profits. Ces entreprises abusent de leur pouvoir de marché. Je demande au DOJ d’enquêter.

Elle a poursuivi dans un autre Tweet le lendemain :

« Vous vous demandez pourquoi vos courses de Thanksgiving coûtent plus cher cette année ? C’est parce que les sociétés avides font payer un supplément aux Américains juste pour maintenir le cours de leurs actions à un niveau élevé. C’est scandaleux. »

Les politiciens désespérés qui ont causé l’inflation veulent blâmer autre chose que leurs propres politiques qui ont échoué.

