« Maintenant, l’important est de gagner des matchs »

26/03/2021 à 23:49 CET

Sport.es

L’entraîneur du Barça, Saras Jasikevicius, a reconnu que le Barça n’avait pas joué un grand match parce que «Aíto et Alba ont essayé de nous compliquer la vie., avec sa défense, bien que Dans cette partie de la saison, l’important est de gagner des matchs, et j’espère expliquer aux garçons que nous pouvons mieux jouer dans ces situations », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que la victoire soit toujours la chose la plus importante mais il est important de continuer à grandir, nous avons préparé le match et nous n’avons pas été en mesure de réagir dans certaines situations », a-t-il expliqué. «Il est important de profiter de la séquence de victoires et nous ne pouvons pas nous lasser de ganar. Aujourd’hui, nous n’avons pas très bien fait les choses », a-t-il reconnu.

Concernant le facteur champ en quarts de finale, il a déclaré que & rdquor; L’essentiel est d’arriver en forme et on va essayer d’y parvenir, de bien jouer, unis, car dans les barrages, les choses peuvent devenir difficiles. Dans ce jeu on n’est pas bien sorti et on n’a pas toujours su réagir et aujourd’hui on n’a pas très bien fait », a-t-il encore affecté.

Aucune préférence rivale

Sur l’éventuel rival des chambres, il n’a aucune préférence. «La meilleure chose à ce sujet est que vous ne pouvez pas choisir votre rival. Si nous voulons être champions, nous devons gagner tout le monde. Notre objectif ultime est de gagner, la question est donc de savoir si vous êtes capable de gagner. Il faut savoir souffrir, faire des ajustements et mieux préparer l’équipe pour ce soir.

Jasikevicius a réfléchi sur l’absence du public dans les champs. «Je ne sais pas quelle est la différence entre le sport professionnel et le sport non professionnel. Pour ce qui est de jouer les play-offs sur votre court, c’est toujours mieux à la maison, de dormir dans son lit .. & rdquor;, a-t-il conclu.

Pour Sergi Martínez, «vous devez sortir ces jeux du mieux que vous pouvez. Alba a joué à un haut niveau, et dans le second on s’est amélioré & rdquor;, a-t-il déclaré.. « Le fait que nous ayons l’avantage sur le court est une excellente nouvelle, car il est bon pour nous de jouer etaux Palaos, et cela nous favorise, même si nous ne saurons pas si nous aurons un public ou pas », a-t-il commenté.

«Nous sommes sur une lancée et si les choses que dit l’entraîneur sont faites, il n’y a qu’une seule façon, qui est de gagner», a-t-il conclu.

Pour Brandon Davies, l’un des faits saillants, «nous n’avons pas joué un grand match, mais nous avons obtenu l’avantage du court et nous sommes sur une séquence de victoires.. Désormais, le jeu est important cette saison », a-t-il conclu.